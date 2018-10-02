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    «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия». Прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2 октября 2018 года

    Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Футбол Англии Валенсия Футбол Испании
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия»
    Маркус Рашфорд
    2-й тур Лиги чемпионов в группе Н 2 октября сведет на «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» и приезжую «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Москве. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия».
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    «Манчестер Юнайтед»

    На команду Жозе Моуринью сейчас смотреть очень тяжело, а на самого португальца и вовсе без слез не взглянешь. Очень жаль, что такой достойный тренер может враз лишится всего авторитета.

    А такое вполне возможно, потому что его «Манчестер Юнайтед» после семи туров в английской Премьер-лиге занимает 10-е место и имеет отрицательную разницу голов (-2).

    В последнем туре «манкунианцы» «скрутились» на выезде «Вест Хэму» 1:3. А до этого вылетели из Кубка лиги от «Дерби Каунти».

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    • Повезло, что на Лигу чемпионов такая форма пока не распространяется — в первом туре «красные дьяволы» обыграли в Швейцарии «Янг Бойз» 3:0. Да и то хозяева поля 17 раз «стреляли» по воротам Де Хеа и, если бы не отвратительная эффективность, быть беде и на этом фронте.

    «Валенсия»

    В последнем туре испанской Примеры «Валенсия» наконец-то выбралась из болота постоянных ничьих и поражений. Первая победа в сезоне была добыта на выезде против «Реал Сосьедада».

    Пусть не шибко уверенно (1:0), но все равно победа над текущим прямым конкурентом тоже должна прибавить валенсийцам уверенности в себе. Она-то и нужна больше всего «летучим мышам», ведь они сыграли 5 ничьих за 7 туров — это самый высокий показатель в чемпионате Испании.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В первом туре Лиги чемпионов дела тоже не задались. Несмотря на численное преимущество, «Валенсия» проиграла на своем поле туринскому «Ювентусу» (0:2).

    Прогноз

    Главная проблема испанской команды лежит в ментальной сфере. Ведь по факту «Валенсия» и моменты создает (28 ударов против «Ювентуса»), и соперника на оплошностях ловит (в среднем 2,71 офсайд за матч у оппонентов). А только голы не идут.

    Зато фолы идут. Обычно «летучие мыши» нарушают правила не менее 13-ти раз за игру. «Манкунианцы» действуют осторожнее — на своем поле это обычно 8,7 фола за 90 минут.

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  • 28/09/2018

    • Самой адекватной ставкой видим «верховой» тотал по фолам. Но коэффициенты на это пока не появились, поэтому предлагаем другой вариант — «Обе забьют» за 1,80. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. 2-й тур Лиги чемпионов в группе Н 2 октября сведет на «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» и приезжую «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Москве.
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