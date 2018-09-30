«Сассуоло» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 7-го тура итальянской Серии А 30 сентября 2018 года

В 7-м туре итальянского первенства по футболу «Сассуоло» примет на своем поле «Милан» 30 сентября. Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Милан».

«Сассуоло»

В последнем туре «Сассуоло» еще больше укрепил свои позиции ввиду проигрыша «Фиорентины» и сейчас находится на третьей строчке Серии А.

Маурицио Мариани в этом сезоне уже успел опробовать несколько тактик и пока остановил свой выбор на двух: схеме с тремя защитниками и компактным центром (3-4-3) и классической «испанке» (4-3-3).

Это дает возможность «нероверди» стабильно создавать большое количество моментов. В среднем за один матч игроки «Сассуоло» наносят 14,2 удара при точности выше 50%.

Вот и в последнем туре команда Мариани половину своих ударов направила точнехонько в ворота крепкого «СПАЛа». (10 ударов, 5 — в створ). Это вылилось в два забитых гола. В ответ «черно-зеленые» не пропускали.

«Милан»

С «Миланом» творится какая-то несуразица. После выстраданной победы над «Ромой» (2:1) команда Гаттузо три матча подряд свела вничью. Причем два из них — против соперников почти что из зоны вылета («Кальяри» — 2:2 и «Эмполи» — 1:1).

Несуразица потому, что практически все цифры говорят, что «россонери» «делают ветер», то есть играют вполне прилично.

Среднее количество ударов «Милана» в одной игре переваливает за 19, а из пределов штрафной площади «красные дьяволы» обычно пробивают порядка 10-ти раз за матч.

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В арсенале миланцев есть два основных типа создания моментов: комбинации и стандарты после остановок в игре. Так первый тип обычно приносит команде Гаттузо порядка 15-ти моментов за матч, а остальная часть приходится на быстрый розыгрыш после нарушений или выхода мяча за пределы поля.

Прогноз

Несмотря на ауру тренера, «Милан» — самая толерантная команда Серии А на данный момент. «Россонери» совершают 8-9 фолов за 90 минут. У «Сассуоло» этот показатель значительно выше — 15,5 нарушений за матч.

Однако учитывая, что «нероверди» на своем поле еще не проигрывали, а «россонери» на выезде не побеждали, вероятность большого количества фолов понижается.

На что точно можно рассчитывать, так это на голы. Последние два поединка на стадионе «Сассуоло» остались за миланским клубом (2:0; 1:0). Поэтому сейчас для команды Мариани наилучший шанс доказать, что порядок бьет класс, а время крушения авторитетов еще не прошло.

Поэтому предлагаем поставить на «Обе забьют» за 1,63. 0