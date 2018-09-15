«Авангард» Курск — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч ФНЛ 15 сентября 2018 года

«Авангард» Курск
Куряне после 10 туров набрали 19 очков и на данный момент расположились на четвертой строке в турнирной таблице ФНЛ.
С учетом кубковой игры «Авангард» побеждает уже в четырех матчах кряду. После победы в Кубке России на брянским «Динамо» со счетом 3:1, «сине-белые» также выиграли и три игры чемпионата.
С минимальным перевесом одолели «Нижний Новгород» и «Армавир» (по 1:0), а в последнем игровом дне переиграли вторую команду «Краснадара» со счетом 2:0.
В этом розыгрыше ФНЛ подопечные Игоря Беляева провели пять домашних встреч, в которых одержали три победы при двух поражениях, разница мячей — 4:4.
«СКА-Хабаровск»
Дальневосточники сейчас 13 в турнирной таблице ФНЛ, заработав в 10 поединках 12 очков и опережают зону вылета всего лишь на два пункта.
В первенстве первой лиги «армейцы» не могут победить уже шесть матчей кряду, сыграв в этой серии четыре раза вничью и два матча проиграв.
В сентябре они провели два поединка. Сначала уступили в гостях лидеру чемпионата «Томи» со счетом 1:4, а минувшем туре расписали мировую с ФК «Сочи» — 2:2.
В этом розыгрыше ФНЛ дружина Вадима Евсеева на выезде еще не побеждала. Был один проигрыш и три ничейных результата. При этом, «СКА-Хабаровск» забивал в каждом из этих матчей.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Авангарда» — 2.40, победа «СКА-Хабаровск» — 3.10, ничья — 3.05.
Куряне находятся на данный момент на высоком четвертом месте, но им на пяты наступают ряд коллективов. Дальневосточники совсем немного опережают зону вылета и в случае неудачи могут туда опустится.
«СКА-Хабаровску», который планировал сходу вернуться в элиту, нужно брать очки в этом поединке, чтобы не дать сильно оторваться конкурентам. Прогнозируем, что они не проиграют. 0