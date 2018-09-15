«Авангард» Курск — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч ФНЛ 15 сентября 2018 года

В субботу, 15 сентября, в рамках 11-го тура ФНЛ курский «Авангард» на своем поле сыграет с «СКА-Хабаровск». Матч пройдет в Курске на стадионе «Трудовые резервы». Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Авангард» Курск — «СКА-Хабаровск».

«Авангард» Курск

Куряне после 10 туров набрали 19 очков и на данный момент расположились на четвертой строке в турнирной таблице ФНЛ.

С учетом кубковой игры «Авангард» побеждает уже в четырех матчах кряду. После победы в Кубке России на брянским «Динамо» со счетом 3:1, «сине-белые» также выиграли и три игры чемпионата.

Все прогнозы на футбол

С минимальным перевесом одолели «Нижний Новгород» и «Армавир» (по 1:0), а в последнем игровом дне переиграли вторую команду «Краснадара» со счетом 2:0.

В этом розыгрыше ФНЛ подопечные Игоря Беляева провели пять домашних встреч, в которых одержали три победы при двух поражениях, разница мячей — 4:4.

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточники сейчас 13 в турнирной таблице ФНЛ, заработав в 10 поединках 12 очков и опережают зону вылета всего лишь на два пункта.

В первенстве первой лиги «армейцы» не могут победить уже шесть матчей кряду, сыграв в этой серии четыре раза вничью и два матча проиграв.

В сентябре они провели два поединка. Сначала уступили в гостях лидеру чемпионата «Томи» со счетом 1:4, а минувшем туре расписали мировую с ФК «Сочи» — 2:2.

Календарь и таблица РПЛ

В этом розыгрыше ФНЛ дружина Вадима Евсеева на выезде еще не побеждала. Был один проигрыш и три ничейных результата. При этом, «СКА-Хабаровск» забивал в каждом из этих матчей.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Авангарда» — 2.40, победа «СКА-Хабаровск» — 3.10, ничья — 3.05.

Куряне находятся на данный момент на высоком четвертом месте, но им на пяты наступают ряд коллективов. Дальневосточники совсем немного опережают зону вылета и в случае неудачи могут туда опустится.

«СКА-Хабаровску», который планировал сходу вернуться в элиту, нужно брать очки в этом поединке, чтобы не дать сильно оторваться конкурентам. Прогнозируем, что они не проиграют. 0