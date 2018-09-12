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    Как закончится первая игра Панамы после ЧМ?

    Панама — Венесуэла. Прогноз и ставки на футбол 12.09.2018

    Товарищеские матчи Сборная Панамы
    Прогноз на Панама — Венесуэла
    Фелипе Балой
    12 сентября сборная Панамы на своем поле сыграет с национальной командой Венесуэлы. Начало встречи — в 04:00 по московскому времени. Прогноз на Панама — Венесуэла.
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    Панама

    Сборная Панамы смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, заняв в своей квалификационной группе третью строчку, пропустив вперед себя только Мексику и Коста-Рику.

    Но дебютное выступление на мировом форуме назвать удачным нельзя. Панамцы проиграли все три игры на мундиале. В стартовой встрече они уступили Бельгии (0:3).

    Во втором туре «канальщики» были разгромлены сборной Англией со счетом 1:6, первый гол за панамцев на мировом форуме провел Фелипе Балой. Последний матч на ЧМ также был проигран — Тунису (1:2).

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    После такого выступления на чемпионате мира пост главного тренера сборной покинул Дарио Гомес. На данный момент временно исполнять обязанности главного тренера национальной команды будет Гэри Стемпель.

    Для сборной Панамы этот матч будет первой игрой после ЧМ. Безвыигрышная серия на данный момент насчитывает уже пять матчей кряду.

    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы не пробилась на мировое первенство, заняв в своей отборочной зоне последнее место. В 18 поединках венесуэльцы добыли только две победы при шести ничьих.

    После квалификации Венесуэла провела два контрольных поединка. Еще в прошлом году латиноамериканцы в Голландии проиграли Ирану со счетом 0:1. Несколько дней тому назад они в США уступили Колумбии — 1:2.

    За 11 последних матчей венесуэльцы добыли только одну победу, обыграв на выезде Парагвай со счетом 1:0, который также не пробился на мундиаль.

    Оппоненты провели между собой шесть встреч, в которых две победы праздновали панамцы и еще четыре игры победителя не выявили. Последний раз команды встречались в 2016 году и сыграли вничью — 0:0.

    Прогноз

    Венесуэльцы неважно играют на выезде, а панамцы, напротив, на своем поле играют хорошо, имея на данный момент 9-матчевую беспроигрышную серию.

    Но учитывая характер поединка, рискнем предположить, что гости смогут забить свой гол. 0

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    Прогноз на Панама — Венесуэла. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62. 12 сентября сборная Панамы на своем поле сыграет с национальной командой Венесуэлы. Начало встречи — в 04:00 по московскому времени.
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