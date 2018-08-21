БАТЭ — ПСВ. Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 21 августа

В рамках заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов БАТЭ будет принимать ПСВ. Матч пройдет 21 августа на стадионе «Борисов-Арена». Начало встречи — в 22:00. Прогноз на БАТЭ — ПСВ.

БАТЭ

БАТЭ стартовал в квалификации Лиги чемпионов со второго раунда. Обе предыдущие стадии белорусский клуб прошел без поражений.

Сперва БАТЭ обыграл финский ХИК. После ничьей на своем поле (0:0) белорусы одержали победу на выезде — 2:1. Позитивный результат БАТЭ принесли автогол Рафиньи Скапини и точный удар Игоря Стасевича.

В третьем раунде квалификации на пути БАТЭ оказался азербайджанский «Карабах». На этот раз белорусы начали с гостевой победы — 1:0 благодаря голу Станислава Драгуна. В ответной встрече команды сыграли вничью — 1:1 (у БАТЭ отличился Мирко Иванич).

Отметим, что БАТЭ остался единственным представителем Белоруссии в еврокубках.

В чемпионате Белоруссии БАТЭ последний раз играл еще 20 июля, после чего турнир взял паузу. Клуб из Борисова уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

ПСВ

ПСВ вступает в борьбу за групповой этап Лиги чемпионов только сейчас. К этому моменту команда успела провести три официальных матча и набрать неплохую форму.

Сперва битва за Суперкубок Нидерландов против «Фейеноорда» завершилась нулевой ничьей и поражением ПСВ в серии пенальти — 5:6.

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Затем «красно-белые» успешно стартовали в национальном чемпионате. В первом туре был разгромлен «Утрехт» (4:0 с голами Гастона Перейро, Стевена Бергвейна, Ирвинга Лосано и Дензела Думфриса), а во втором ПСВ куда скромнее обыграл «Фортуну Ситтард», вырвав победу на последних минутах встречи — 2:1. Автором победного мяча стал Данте Риго, а в первом тайме отличился Лосано.

Прогноз

БАТЭ и ПСВ впервые в истории сыграют друг против друга.

Фаворитом первого матча букмекеры считают гсотей. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,85. Ничья оценивается коэффициентом 3,50, а победа хозяев поля 4,60.

БАТЭ, вероятней всего, будет играть вторым номером, пытаясь в первую очередь не пропустить и рассчитывая на шансы в контригре. Команда достаточно неуступчива на своем поле, однако и соперника уровня ПСВ у белорусского клуба в этом сезоне еще не было.

Предлагаем в этом матче поставить на выездную победу ПСВ с коэффициентом 1,85. 0