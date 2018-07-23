«Манчестер Юнайтед» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 июля

В понедельник, 23 июля, английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с американским «Сан-Хосе Эртквейкс» в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в американской Санта-Кларе, начнется в 00:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Сан-Хосе Эртквейкс».

«Манчестер Юнайтед»

В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на втором место в Премьер-лиге, уступив чемпионство «Манчестер Сити». Также подопечные Жозе Моуринью дошли до финала Кубка Англии, в котором проиграли «Челси».

В новом сезоне «Манчестер Юнайтед» будет выступать без многолетнего капитана Майкла Каррика, объявившего о завершении карьеры. Также покинули «МЮ» защитник Дейли Блинд и голкипер Сэм Джонстон.

Пополнили состав манкунианцев бразильский хавбек Фред и португальский защитник Диогу Далот. Еще ряд игроков вернулся из аренд: включая полузащитников Тимоти Фосу-Менса и Андреаса Перейру.

Первый матч межсезонья «МЮ» провел в рамках американского турне с мексиканской «Америкой» и закончился он вничью 1:1. Мексиканцы открыли счет на 59-й минуте, но 20 минут спустя Хуан Мата счет сравнял.

Отметим, что в США отправились далеко не все ведущие игроки команды. В заявке не оказалось футболистов, участвовавших в ЧМ-2018, а также Алексиса Санчеса, не сразу получившего визу.

«Сан-Хосе Эртквейкс»

Команда из Сан-Хосе — аутсайдер Западной конференции MLS. О плей-офф команда даже не мечтала, невнятная трансферная политика и приглашение нового тренера привели к тому, что «Эртквейкс» финишировали на последнем месте.

В регулярном чемпионате, из 19 встреч команда из Сан-Хосе выиграла всего 2, потерпев 11 поражений, и закончив с разницей мячей 29-39

При этом, за «Эртквейкс» играет один из пяти самых забивных форвардов лиги в регулярке — голландец Данни Хусен, забивший 10 мячей и отдавший 3 передачи. Еще 6 голов и 3 ассиста у лучшего бомбардира в истории клуба Крис Вондоловски.

«Куэйкс» не побеждали уже 9 матчей подряд. Последние три встречи они провели в июле: 1 июля сыграли дома вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3), после чего на выезде уступили «Портланд Тимберс» (1:2) 8 июля, и «Монреаль Импэкт»(0:2) 15 июля.

Команды уже встречались в рамках Международного кубка чемпионов в 2015 году, тогда «МЮ» одержал победу со счетом 3:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество европейцам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1,51, победа «Сан-Хосе» — , ничья — 4,33.

Хотя классом «красные дьяволы» превосходят своего соперника, однако они только выходят из отпуска и играют от силы полуторным, если не вторым составом. У американцев же сезон в разгаре и полно сил, но уровень их игры — просто катастрофический. «МЮ» добьется победы

«Куэйкс» много забивает, но пропускает еще больше, а учитывая проблемы «МЮ» с составом, можно ожидать голов и в те и в другие ворота: коэффициент на «обе команды забьют» — 1,57, а на «тотал больше 2,5» — 1,45.

Интересны также варианты «тотал МЮ меньше 2,5» за 1,57, «второй тайм результативнее первого» за 1,91 и «количество голов 2-3» за 2,2. 0