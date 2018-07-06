«Зандхаузен» — «Мец». Прогноз и ставки на товарищеский матч 6 июля

В пятницу, 6 июля, клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен» сыграет с французским «Мецем». Поединок начнется в 18:30 по Москве. Прогноз на «Зандхаузен» — «Мец».

«Зандхаузен»

По итогам прошлого сезона «Зандхаузен» занял 11 место во второй Бундеслиги, заработав в 34 поединках 43 балла и оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре очка.

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Заканчивали первенство «черно-белые» 4-матчевой безвыиграшной серией. Сыграли вничью c «Дармштадтом» (1:1) и «Арминией» (0:0), а также проиграли с одинаковым счетом 0:2 «Хайденхайму» и «Нюрнбергу».

Во второй половине чемпионата «Зандхаузен» одержал только три виктории, но задел добытый в перевой части первенства позволил ему сохранить прописку в Бундеслиги 2.

4 июля подопечные Кенана Кочака разгромили в контрольном поединке представителя Оберлиги Баден-Вюртенберг «Оберахерн» со счетом 6:0.

Помимо матча с французским «Мецем», у «Зандхаузена» запланированы еще два спарринга с немецкими клубами перед стартом чемпионата.

«Мец»

«Мессинцы» заняли последнее место в Лиги 1 в прошлом сезоне и покинули элитный дивизион. В 38 играх французского первенства они завоевали только 26 очков и отстали от спасительной 17 строки на 12 баллов.

В последних пяти матчах прошлого сезона Лиги 1 «Мец» заработал всего лишь один пункт, сыграв в 34 туре вничью с «Каном» (1:1), оставшиеся четыре поединка в высшем свете французского футбола «темно-бордовые» проиграли.

Во втором круге чемпионата «драконы» смогли одержать виктории только в трех поединках и задолго до окончания первенства лишились шансов остаться в элите.

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Дружина Фредерика Антонетти несколько дней тому назад начала подготовку к новому сезону и провела товарищеский матч против «Женесс Эш» из Люксембурга, в котором взяла верх со счетом 3:1.

Помимо спарринга с немцами, у «Меца» намечены еще два поединка с французским и бельгийским клубом.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтения в этом поединке французскому клубу: победа «Меца» — 1,67, победа «Зандхаузена» — 3,65, ничья — 3,30.

Учитывая статус поединка можно предположить, что оппоненты не будут отсиживаться в обороне и должны порадовать зрителей забитыми мячами.

Наш прогноз — обе забьют: да 1,76. 0