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    Ждать ли от Бразилии и Мексики атакующей игры?

    Бразилия — Мексика. Прогноз и ставки на тоталы в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Мексики
    Прогноз на Бразилия — Мексика
    Неймар
    В понедельник, 2 июля, сборная Бразилии встретится с командой Мексики в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч, который пройдет на «Самара Арене», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Мексика.
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    Бразилия

    Сборная Бразилии по итогам группового этапа чемпионата мира стала победительницей группы E.

    «Селесао» в первом туре разошлись миром со Швейцарией (1:1). Счет открыл Филиппе Коутиньо, но вскоре Стивен Цубер забил мяч в ответ.

    Во втором туре подопечные Тите с большим трудом одолели Коста-Рику (2:0), ворота которой Коутиньо и Неймар поразили на последних минутах встречи.

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    Мексика

    Футболисты сборной Мексики заняли второе место в группе F, хотя некоторое время им удавалось удерживать первую строчку.

    «Зеленые» уже в первом матче сотворили сенсацию, переиграв команду Германии (1:0) благодаря голу Ирвина Лосано.

    Затем подопечные Хуана Карлоса Осорио выиграли у Южной Кореи (2:1), когда по голу забили Карлос Вела и Хавьер Эрнандес.

    В заключительном туре мексиканцы потерпели поражение от Швеции (0:3), пропустив все три гола во втором тайме.

    Прогноз

    Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Бразилии — 1,50, победа сборной Мексики — 7,70, ничья — 4,40.

    Все прогнозы на футбол

    «Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 1,86, «Тотал больше 2,5» — с коэффициентом — 2,04.

    Как видим, букмекеры не ждут результативной игры, предполагая, что обе команды в первую очередь сосредоточатся на обороне.

    Нам же кажется, что забить три гола в основное время командам вполне по силам. Бразильцы хорошо известны своим атакующим потенциалом, тогда как мексиканцы отлично действуют на контратаках и способны поиграть на нервах «селесао».

    Прогноз: ставка «тотал больше 2,5» заслуживает внимания, а еще лучше было бы поставить на «обе команды забьют» за 2,07. 0

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