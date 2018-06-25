Уругвай — Россия. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 25 июня

В понедельник, 25 июня, сборная России сыграет с командой Уругвая в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча третьего тура группы А, которая пройдет в Самаре, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Уругвай — Россия.

Уругвай

В первых матчах в России подопечные Оскара Табареса играли так, будто их насильно привезли на ЧМ. В своих недостатках Уругвай не одинок: другие гранды из Южной Америки выступили не лучше, а некоторые даже хуже, если говорить не о качестве футбола, а о набранных очках. Но другие нас интересуют меньше.

У уругвайцев же налицо сразу несколько проблем. Первая — с «физикой». Почему? Возможно, опытный специалист мог прогадать с формой. Второй вариант кажется более правдоподобным: данный темп – это лишь форсирование формы для последующих стадий, то есть осознанное решение.

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А еще сложилось впечатление, что Суарес и Ко решили взять соперников на голом классе и без подготовки. На бумаге могучая связка Кавани-Суарес пугает многих. На деле же связки как таковой между бомбардирами нет. Например, в матче с аравийцами они сделали друг другу всего 9 передач. Но, тем не менее, вся угроза исходит от этой парочки – на их счету 18 ударов из 27. Но это вовсе не та угроза, с которой нельзя справиться.

И вот почему.

Россия

Россияне на ЧМ удивили если не всех, то многих.

Подопечные Станислава Черчесова сыграли с теми же соперниками, что и Уругвай, но забили на шесть мячей больше, хотя владели им на 7% меньше. И вообще много чего делали меньше: комбинировали, били по воротам, касались мяча в штрафной площади соперника. Успех пришел благодаря двум факторам – использованию слабых сторон оппонента и отличной реализации.

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Плюс ко всему, у сборной России отличная физическая и психологическая подготовка. Никто не заслужил претензий по самоотдаче. Благодаря этому мы видим чудесные преображения ряда футболистов — речь, в первую очередь, о Кутепове и Самедове. Да и Дзюба максимально зол и заряжен — не зря же Артем вытеснил из состава Федора Смолова и выиграл 23 единоборства (лучший показатель на ЧМ).

Ну и тренер. Куда без комплимента Черчесову. Мы здорово подготовились под каждого соперника — изучили, отдали мяч и больно жалили на контратаках.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение не хозяевам мундиаля — коэффициент 3,00. Победа Уругвая оценивается в 2,70, ничья — в 3,10.

Считаем, что команда, которая за 180 минут не смогла взломать с игры оборону аутсайдеров турнира, вряд ли имеет какие-то явные козыри в атаке. Исполнительский класс? Одного Кавани все-таки мало. Верим в Игнашевича, Кутепова и Дзюбу и ставим на то, что Россия не проиграет при ТМ 3,5 за 1,85.

Тем, кто не желает рисковать, рекомендуем обратить внимание на ТМ 2,5 за 1,56 и тотал первого тайма меньше 1,5 за 1,29.