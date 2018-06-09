Продлят ли французы свою выигрышную серию?

В субботу, 9 июня, сборная Франции на своем поле примет национальную команду США в контрольном поединке. Встреча, которая пройдет в Лионе на стадионе «Гран Стад де Лион», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Франция – США.

Франция

«Трехцветные» в своей отборочной группе заняли 1-е место, опередив Швецию и Голландию на 4-е очка. В 10-ти поединках французы 7-мь матчей выиграли, 2-а свели вничью и 1-н проиграли (Швеции — 1:2).

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Подопечные Дидье Дешама уже 16 июня сыграют в стартовой игре группового этапа ЧМ с Австралией, а затем с Перу и Данией.

Франция после завершения квалификационных матчей успела провести 6-ть спаррингов. Сначала переиграла Уэльс (2:0), затем сыграла вничью с Германией (2:2), а потом уступила Колумбии (2:3).

Последние 3-и встречи «синие» выиграли. Поочередно были обыграны сборные России (3:1), Ирландии (2:0) и Италии (3:1).

США

Сборная США сотворила сенсацию, не пробившись на чемпионат мира в России. В финальной группе североамериканской зоны она заняла 5-е место из 6-ти команд, заработав в 10-ти играх 12-ть баллов.

«Янки» проиграли в последнем туре аутсайдеру группы сборной Тринидад и Тобаго со счетом 1:2, а их преследователи свои матчи выиграли и подвинули американцев с 3-й строки.

В последних 5-ти контрольных встречах «звездно-полосатые» проиграли только в 1-м поединке. 2 июня они уступили сборной Ирландии со счетом 1:2.

До этой встречи сборная США 2-е игры свела вничью (Португалия — 1:1 и Босния — 0:0), а также 2-а матча выиграла (Парагвай — 1:0 и Боливия — 3:0).

Последний раз оппоненты встречались в 2011 году. Тогда в контрольном поединке французы на своем поле взяли верх над американцами — 1:0.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Франции, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,18.

На победу сборной США предлагают 16,00, а ничью оценивают с коэффициентом 7,00.

Французы сейчас находятся в прекрасной форме, чему свидетельствует выигрышная (3-и матча кряду) и забивная (8-игр подряд) серии. А их соперник, не попавший на мундиаль, ведет поиск оптимального состава к будущим соревнованиям.

Хотя французы и считаются фаворитами, американцы не буду отсиживаться весь матч в обороне. От этой игры мы ждем забитых голов, а именно — голы в обоих таймах: да за 1,66 и обе забьют: да за 2,65.