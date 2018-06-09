ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дания на ЧМ-1998Кто к нам с мячом придет? Дания Александр ОвечкинВашингтон ждал этого 44 года, Овечкин — 13 лет «Вашингтон» завоевал Кубок СтэнлиНХЛ. «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли
  • 14:45
    • В АПЛ появится двухнедельный перерыв
  • 13:14
    • Игуаин хотел бы поиграть в АПЛ
  • 13:00
    • «Лион» опроверг информацию о переходе Фекира в «Ливерпуль»
  • 12:43
    • «Лестер» приобрел защитника «Вест Бромвича»
  • 11:53
    • Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию
  • 11:44
    • Жирков вернулся в общую группу
  • 11:37
    • Агуэро хотел бы играть в «Манчестер Сити» до конца контракта
    Все новости спорта

    Продлят ли французы свою выигрышную серию?

    Франция – США. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 9 июня

    Прогноз на Франция – США
    Футболисты сборной Франции
    В субботу, 9 июня, сборная Франции на своем поле примет национальную команду США в контрольном поединке. Встреча, которая пройдет в Лионе на стадионе «Гран Стад де Лион», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Франция – США.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Франция

    «Трехцветные» в своей отборочной группе заняли 1-е место, опередив Швецию и Голландию на 4-е очка. В 10-ти поединках французы 7-мь матчей выиграли, 2-а свели вничью и 1-н проиграли (Швеции — 1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Подопечные Дидье Дешама уже 16 июня сыграют в стартовой игре группового этапа ЧМ с Австралией, а затем с Перу и Данией.

    Франция после завершения квалификационных матчей успела провести 6-ть спаррингов. Сначала переиграла Уэльс (2:0), затем сыграла вничью с Германией (2:2), а потом уступила Колумбии (2:3).

    Последние 3-и встречи «синие» выиграли. Поочередно были обыграны сборные России (3:1), Ирландии (2:0) и Италии (3:1).

    США

    Сборная США сотворила сенсацию, не пробившись на чемпионат мира в России. В финальной группе североамериканской зоны она заняла 5-е место из 6-ти команд, заработав в 10-ти играх 12-ть баллов.

    «Янки» проиграли в последнем туре аутсайдеру группы сборной Тринидад и Тобаго со счетом 1:2, а их преследователи свои матчи выиграли и подвинули американцев с 3-й строки.

    В последних 5-ти контрольных встречах «звездно-полосатые» проиграли только в 1-м поединке. 2 июня они уступили сборной Ирландии со счетом 1:2.

    До этой встречи сборная США 2-е игры свела вничью (Португалия — 1:1 и Босния — 0:0), а также 2-а матча выиграла (Парагвай — 1:0 и Боливия — 3:0).

    Последний раз оппоненты встречались в 2011 году. Тогда в контрольном поединке французы на своем поле взяли верх над американцами — 1:0.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Франции, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,18.

    На победу сборной США предлагают 16,00, а ничью оценивают с коэффициентом 7,00.

    Французы сейчас находятся в прекрасной форме, чему свидетельствует выигрышная (3-и матча кряду) и забивная (8-игр подряд) серии. А их соперник, не попавший на мундиаль, ведет поиск оптимального состава к будущим соревнованиям.

    Хотя французы и считаются фаворитами, американцы не буду отсиживаться весь матч в обороне. От этой игры мы ждем забитых голов, а именно — голы в обоих таймах: да за 1,66 и обе забьют: да за 2,65.

    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,77
  • Рафаэль Надаль — Хуан Мартин Дель Потро
  • Сегодня в 16:30
    •  1,72
  • Хорватия — Сенегал
  • Сегодня в 17:00
    •  3,00
  • Швейцария — Япония
  • Сегодня в 20:00
    •  1,41
  • Германия — Саудовская Аравия
  • Сегодня в 20:30
    •  8,50
  • Польша — Чили
  • Сегодня в 21:45
    •  1,95
  • Кливленд — Голден Стэйт
  • Завтра в 04:00
    •  1,77
  • Сербия – Боливия
  • Завтра в 19:00
    •  Все прогнозы
    Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная США
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Лучшие подержанные автомобили за 20 000 долларовСамые экономичные кроссоверы 2018 года
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Черчесов наработал на увольнение: Сборная России не справилась с турецкими дублерами
    • 02:14 06/06/2018     Мария Шарапова и Серена Уильямс
  • Серена одержала психологическую победу над Шараповой
    • 01:08 05/06/2018     За Родриго Гоэса развернулась борьба
  • «Новый Неймар». За кого сражаются «Реал» и «Барселона»
    • 18:35 06/06/2018
    Футбол. Прогноз на Франция – США. В субботу, 9 июня, сборная Франции на своем поле примет национальную команду США в контрольном поединке. Встреча, которая пройдет в Лионе на стадионе «Гран Стад де Лион», начнется в 22:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Алиссон Рамзес Бекер Футбол Топ-3 вратаря будущего Чемпионата мира 2018Страж ворот – более ответственная и «нервная» позиция, чем нападающий 05:090
  • 11:15
    • Орлов: В нас никто не верил, но мы доказали
  • 10:41
    • Марсело: Роналду не владеет «Реалом»
  • 10:31
    • Кузнецов: Случилось опустошение, хочется баночку пива
    Россия завершает последние приготовления Футбол Дневник ЧМ-2018: Усы победы, космический мяч и мексиканские оргииДайджест последних новостей о приближающемся мундиале Вчера в 23:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Тим против сенсации
  • 4,34
    •
  • 15:33
    • Аргентина потеряла полузащитника перед ЧМ-2018
  • 14:32
    • Тренерский штаб Карреры пополнил еще один специалист
  • 13:44
    • Смолов снялся в ролике Гая Ричи
    Неманья Матич и Маруан Феллайни Футбол Высочайшая. Команда гигантов из игроков ЧМ-2018Победа на чемпионате мира может стать слишком высокой планкой для некоторых команд, но что если бы «высота» стояла на порядке дня? Вчера в 11:090
  • 10:17
    • Овечкин: Сейчас я самый счастливый человек на свете
  • 12:28
    • Перин прибыл на медобследование перед переходом в «Ювентус»
  • 12:19
    • «Ювентус» выкупил Дугласа Косту
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие