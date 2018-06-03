Устроят ли Бразилия с Хорватией «перестрелку» на «Энфилде»?

В воскресенье, 3 июня, сборная Бразилии примет национальную команду Хорватии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на арене «Энфилд» в Ливерпуле, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Хорватия.

Бразилия

Сборная Бразилии уверенно выиграла отбор на ЧМ-2018 в Южной Америке, набрав 41 балл в 18-ти раундах.

Пентакампеоны находятся в изумительной форме, не только отлично играя в обороне, но и надежно обороняясь, и являются одним из претендентов на победу в предстоящем турнире.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

В последних 5 поединках бразильцы забили 10 мячей и лишь один пропустили. В товарищеских матчах Бразилия в прошлом году одолела Японию (3:1) и разошлась миром с Англией (0:0), а этой весной разгромила Россию (3:0) и победила Германию (1:0).

Наставник бразильцев Тите отцепил от сборной Алекса Сандро из «Ювентуса» и Давида Луиза из «Челси», зато у болельщиков «селесао» есть повод для радости — в строй возвращается Неймар, который уже тренируется с мячом и, возможно, выйдет на поле. По крайней мере, таков прогноз врачей бразильской сборной.

Примечательно, что встреча пройдет на стадионе «Ливерпуля» «Энфилде», домашнем в прошлом или настоящем для Филиппе Коутиньо, Роберто Фирмино и Деяна Ловрена.

Хорватия

В отборочном цикле ЧМ-2018 хорваты долго считались явными фаворитами, но заняли второе место в группе, обыграв в решающем матче Украину (2:0), и вышли на турнир через стыки с Грецией (4:1, 0:0).

Главными действующими лицами сборной можно называть, само собой, Манджукича, Перишича, Ковачича, Модрича, Ракитича и Чорлуку.

Этой весной подопечные Златко Далича провели два товарищеских матча в США: уступили команде Перу (0:2), но победили сборную Мексики — 1:0. Решающий гол в той встрече на счету Ракитича, забитый с пенальти на 62-й минуте игры.

У хорватов в обороне тоже порядок, а быстрые фланги — грозное оружие атаки. Балканцы, возможно, попытаются отыграть в воскресенье вторым номером, «отрабатывая» будущий поединок с Аргентиной на ЧМ. Но дадут ли это сделать бразильцы?

Команды встречались между собой дважды в новейшей истории, и оба раза пришлись на чемпионаты мира. В 2006 году бразильцы оказались сильнее с преимуществом всего в один мяч — 1:0.

В 2014 году бразильцы обозначили преимущество более явно — 3:1. Настолько явно, что все мечи забили бразильцы: Марсело забил мяч за Хорватию в свои ворота.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Бразилию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,53.

За успех Хорватии предлагают 6,50, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,0.

Бразилия — очевидный фаворит, но у хорватов в обороне тоже порядок, а быстрые фланги — грозное оружие атаки. Балканцы, возможно, попытаются отыграть в воскресенье вторым номером, «отрабатывая» будущий поединок с Аргентиной на ЧМ. Но дадут ли это сделать бразильцы? Скорее всего матч не будет изобиловать голами и завершится победой латиноамериканцев с преимуществом в 1-2 мяча.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,70 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,73, а также европейский гандикап «победа Хорватии +2 гола» — за 1,44.