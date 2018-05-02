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    «Ротор» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая

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    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов
    В рамках 36-го тура российской Футбольной национальной лиги «Ротор» 2 мая в Волгограде примет самарские «Крылья Советов». Начало встречи намечено на 17:00 по Москве. Прогноз на «Ротор» — «Крылья Советов».

    «Ротор»

    Волгоградская команда после 35-ти матчей расположилась на 14-й строке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 37-мь очков. «Ротор» всего лишь на один пункт находится выше зоны вылета.

    В последних 5-ти встречах «сине-голубые» заработали 5-ть баллов. Сначала свели 2-а матча вничью с воронежским «Факелом» (0:0) и курским «Авангардом» (1:1) на своем поле.

    Затем проиграли в Краснодаре «Кубани» со счетом 2:1, в следующем туре на родной арене переиграли «Луч» (4:2), а в крайнем туре уступили на выезде «Олимпийцу» — 0:1.

    Ближайшие события

    На домашней арене в этом сезоне «Ротор» завоевал 25-ть баллов из 37-ми общих. Одержал 7-мь побед, 4-е матча свел вничью и 6-ть игр проиграл, разница мячей — 21:17.

    «Крылья Советов»

    Самарцы на данный момент занимают 2-ю строку в турнирке ФНЛ. В 35-ти встречах они смогли завоевать 76-ть очков. «Крылышки» опережают 3-й «Енисей» на 2-а балла.

    После зимнего перерыва подопечные Андрея Тихонова потеряли только 5-ть пунктов. Сыграли 0:0 с Оренбургом и проиграли в 32-м туре в Калининграде «Балтике» со счетом 0:1.

    В других поединках они одержали победы. В последних 3-х играх волжане одержали виктории, поочередно обыграв «Енисей» (1:0) дома, дубль «Зенита» (2:0) в гостях. И в последнем игровом дне на своей арене одолели «Факел» со счетом 2:1.

    В гостях в этом сезоне самарцы выиграли в 10-ти встречах, один раз сыграли вничью и 6-ть матчей проиграли, разница забитых и пропущенных — 26:15.

    1,70победа «Крылья Советов»

    Между собой оппоненты в последние время провели только один матч. В первом круге этого первенства они расписали мировую — 1:1.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры фаворитом считают гостей: победа «Крылья Советов» — 1,70, победа «Ротора» — 4,90, ничья – 3,70.

    Оппоненты решают разные задачи, волгоградцы стремятся сохранить прописку в ФНЛ, а самарцы планируют повыситься в классе.

    В предстоящем поединке, скорее всего, победу одержат гости, ведь они явно сильнее своего противника. Ставим на победу «крылышек» за 1,70.

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