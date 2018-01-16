«Марсель» — «Страсбур». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу 16 января

«Марсель»

«Провансальцы» идут четвертыми. Сейчас у них поровну очков с «Лионом», но «ткачи» еще не сыграли свой матч в 20-ом туре. К тому же, они имеют внушительный запас по разнице голов: +7 перед «Олимпиком». Как раз из-за недавнего проигрыша «ткачам» команда Руди Гарсии опустилась на четвертую позицию в лиге.

Однако Гарсия вполне может сетовать на фатум и силы природы: его подопечные были на голову сильнее соперника. Особенно выделялся первый тайм, когда хозяин поединка «Лион» всего раз ударил по воротам, но тот удар на 6-ой минуте открыл счет и перевернул игру.

Коллективу Генезио уже не нужно было бежать сломя голову. Они спокойно защищались и кусали в ответ по мере необходимости (7 ударов во втором тайме). Один из «укусов» (на 51-ой минуте) установил окончательный счет в матче – 2:0 в пользу «ткачей».

Примечательная особенность «Марселя» – грубость. 15 фолов за матч – не предел для команды Гарсии. Но при этом больше двух «горчичников» она получает редко. Вот и в последнем матче с «Ренном» (победа 3:0) свою норму в 2 желтых она выполнила. Удалялись игроки «Марселя» в последний раз еще в начале октября – матч 8-го тура против «Ниццы».

«Страсбур»

«Эльзасцы» сейчас находятся впритирку к экватору турнирной таблицы. У них с и «Каном» одинаковое количество очков (24), но «нормандцев» они опережают по разнице голов, а отставание от «Ренна» и «Дижона» всего одно очко.

«Страсбур» — команда «за мир во всем мире». За 20 туров коллектив Лорея Тьерри сыграл вничью шесть раз. Правда «RCS» несколько отошел от этой привычки. Не учитывая Кубка, последний раз «эльзасцы» играли вничью еще в конце ноября – с «Каном».

Беттеру на заметку: команда Тьерри очень слабо проводит матчи на чужих стадионах. За 10 выездных игр всего два раза праздновала победу. Еще трижды играла вничью. При этом пропустила 20 голов, а забила всего 9. Взять хотя бы последний выездной поединок в Лиге 1. «Страсбур» безвольно проиграл 0:3 главному аутсайдеру чемпионата «Метцу».

При чем проиграл по всем статьям: 26-7 по ударам, 9-2 по ударам в створ, 10-8 по угловым. Что там – даже по нарушениям проиграл: 17-13. Шутки шутками, а это тоже показатель заряженности на борьбу. Многие коллективы, если не могут превзойти в мастерстве, применяют грамотный фол.

Прогноз

2,07«Марсель» победит и не пропустит

Мало того, что «Страсбур» откровенно слабо проводит выездные матчи, так ему еще и травмы мешают. Сейчас в лазарете команды находится 7 футболистов, в том числе основной вратарь команды. Но и «Марсель» забарахлил в последнее время.

Правда, дома проиграл всего один раз. За последние четыре личные встречи «эльзасцам» всего раз удалось отнять очки у «Марселя». Но было это еще в 2006-ом. Наш выбор – «Марсель» победит и не пропустит за 2,07.

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