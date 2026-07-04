В рамках турнира по профессиональному боксу на турнире в Кливленде 5 июля пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе между Брюсом Кэррингтоном и Рене Паласиосом. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
Брюс Кэррингтон
Турнирное положение: Брюс Кэррингтон действующий чемпион мира по версии WBC в полулегком весе с января 2026 года. Уроженец Браунсвилла ранее выиграл Золотые перчатки Нью-Йорка в 2017 году и олимпийские отборочные испытания США в 2020 году, а в 2023 году был признан «Самым перспективным бойцом года» по версии журнала The Ring.
Последние бои: К данному поединку Кэррингтон подошел на серии из 17-ти побед без единого поражения в карьере. В десяти случаях он выиграл нокаутом. В январе 2026 года американец завоевал вакантный пояс WBC, нокаутировав Карлоса Кастро в девятом раунде. До этого в июле 2025 года единогласным решением одолел Матеуса Хейту и завоевал временный титул WBC, а чуть ранее в марте нокаутировал Энрике Виваса в третьем раунде.
Состояние бойца: Кэррингтон технически совершенный боксер с хорошим футворком. Он методично разбирает соперников, не торопясь с нокаутом в ранних раундах. Большинство его досрочных побед приходится на среднюю и позднюю стадию боя.
Рене Паласиос
Турнирное положение: Рене Паласиос — 25-летний проспект из Мексики, который постепенно выходит на международный уровень и готовится к своему первому чемпионскому испытанию.
Последние бои: Рекорд мексиканца в боксе составляет 19-0-1. В январе 2026 года Паласиос раздельным решением судей победил Сулеймана Сегаву и завоевал вакантный титул NABF в полулегком весе. До этого нокаутировал Рафаэля Рамиреса. Уровень пройденной им оппозиции заметно уступает соперникам Кэррингтона — большинство его побед одержаны над бойцами регионального масштаба.
Состояние бойца: Паласиос обладает достаточно сбалансированным набором качеств, а 52% досрочных побед говорят о наличии нокаутирующей мощи. Как левша, он способен создавать определенные трудности чемпиону.
Но главная его проблема — отсутствие опыта боев такого уровня. Кэррингтон будет принципиально другим соперником по сравнению со всеми предыдущими.
Статистика для ставок
- Кэррингтон выиграл нокаутом 10 раз за 17 боев
- Паласиос победил в 19-ти из 20-ти поединков в карьере
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят фаворитом Брюса Кэррингтона. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.09, тогда как на успех Паласиоса предлагают сделать ставку за 7.10.
Прогноз: Паласиос будет создавать определенные неудобства в первых раундах, и Кэррингтон не будет форсировать события — он привык терпеливо изучать соперника. Однако уже к середине боя американец начнет прибавлять. Финиш придет в средних раундах точно так же, как это было в боях с Кастро и Вивасом.
Ставка: Победа Кэррингтона в 5–8 раундах за 2.35.