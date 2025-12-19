В рамках турнира по профессиональному боксу вечера в Майами 20 декабря пройдет поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола в тяжелом весе. Начало — 07:00 (мск).
Энтони Джошуа
Турнирное положение: Джошуа является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе по трем версиям. Британский боксер, несмотря на недавнее поражение, остается одним из самых известных и опасных тяжеловесов планеты.
Последние бои: За последние 5 поединков Джошуа одержал 4 победы и потерпел одно поражение. В предыдущем бою он был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. До этого сам финишировал Фрэнсиса Нганну, Отто Валлина и Роберта Хелениуса, а также выиграл по очкам у Джермейна Франклина.
Состояние бойца: Энтони техничный и мощный тяжеловес с отличным джебом и нокаутирующей силой в обеих руках. 25 из 28 своих побед он одержал досрочно. После поражения от Дюбуа возникли вопросы к психологической устойчивости Джошуа. Но против такого соперника, как Пол, эти проблемы вряд ли проявятся.
Джейк Пол
Турнирное положение: Пол громкая медийная персона и обладатель лицензии профессионального боксера. Американец провел ряд коммерчески успешных, но спорных с точки зрения спортивного уровня поединков.
Последние бои: Пол выиграл предыдущие 5 поединков. В последних боях он одержал победы над Хулио Сезаром Чавесом, Майком Тайсоном, Майком Пэрри, Райаном Борландом и Андре Августом. Его единственное поражение было от Томми Фьюри в 2023 году.
Состояние бойца: Джейк демонстрирует прогресс в боксе, но его уровень все еще далек от элиты тяжелого веса. Пол обладает неплохой физической силой и выносливостью, правда его техника примитивна, а опыт боев против настоящих боксеров ограничен.
Главный вопрос — сможет ли он выдержать мощь ударов настоящего тяжеловеса.
Статистика для ставок
- Джошуа одержал 25 побед нокаутом в 28-ми выигранных боях
- Пол идет на серии из пяти побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят безоговорочным фаворитом Энтони Джошуа. На его победу можно поставить за 1.12, тогда как на успех Джейка Пола предлагают сделать ставку за 6.90.
Прогноз: Разница в классе, опыте и физических данных слишком велика. Джошуа будет использовать свое преимущество в росте и размахе рук, работая джебом и держа Пола на дистанции. Любая попытка американца сблизиться будет наказан акцентированными ударами. Глядя на мощь Джошуа и недостаточный уровень Пола, бой вряд ли продлится больше пары раундов. Так что Джейка ждет та учесть, что Фрэнсиса Нганну — поражение нокаутом в первые два раунда.
Ставка: Победа Энтони Джошуа в 1-2 раундах за 1.93.