    Матиас Альмейда
    Роб Фонт сохранит место в топ-10?

    Фонт — Мартинез. Ставка (к. 2.02) и прогноз на ММА, UFC Fight Night 259, 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Фонт — Мартинез
    Роб Фонт
    В рамках турнира UFC Fight Night 259 14 сентября в Сан-Антонио пройдет поединок Роба Фонта и Дэвида Мартинеза в легчайшем весе. Начало в 03:00 по московскому времени. Ставка и прогноз на матч Фонт — Мартинез, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Роб Фонт

    Турнирное положение: Опытный ветеран дивизиона, который много лет стабильно входит в топ-15 рейтинга. Фонт уже давно стал своеобразным трамплином для новичков, мечтающих пробиться в элиту. Ныне занимает девятую позици.

    Последние бои: В последних пяти выходах в октагон пуэрториканец записал на свой счет три победы при двух поражениях. Неудачи он потерпел против Фигейредо и Сэндхагена, что вполне объяснимо уровнем оппонентов. Зато с бойцами рангом ниже Фонт справлялся уверенно — взял верх над Янезом, Филлипсом и Матсумото.

    Состояние бойца: Несмотря на возраст в 38 лет, Фонт сохраняет отличную боксерскую технику. Его фирменный джеб и работа ногами позволяют контролировать дистанцию. Главный вопрос — как он будет справляться с агрессией молодого соперника.

    Дэвид Мартинез

    Турнирное положение: Восходящая звезда из Мексики, которая недавно громко заявила о себе в UFC. Мартинез эффектно нокаутировал первого соперника и теперь получил шанс протестировать себя против опытного ветерана.

    • Последние бои: Мексиканец находится на впечатляющей серии из восьми побед подряд. В дебютном бою в UFC он разобрался с Саймоном Оливейрой всего за один раунд. До прихода в организацию почти все свои победы он также одержал досрочно.

    Состояние бойца: Мартинез — типичный представитель мексиканской школы бокса. Агрессивный, мощный, всегда ищет нокаут.

    Но против топовых бойцов еще не дрался, что может стать проблемой.

    Статистика для ставок

    • У Мартинеза 10 из 12-ти побед досрочно

    • Фонт проиграл 3 из шести последних боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры считают фаворитом Роба Фонта. На его победу дают 1.61, тогда как успех Мартинеза оценивают в 2.13.

    Прогноз: Фонт слишком опытен для такого соперника. Его джеб и тактичные перемещения не дадут Мартинезу работать в своей привычной манере. Мексиканец будет опасен в первом раунде, но если Фонт переживет начальный штурм, то постепенно переиграет соперника за счет техники и разнообразия атак. Скорее всего, бой дойдет до судейского решения в пользу ветерана.

    Ставка: Победа Роба Фонта по очкам за 2.02.

    Фонт — Мартинез: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 14.09.202503:00. Роб Фонт сохранит место в топ-10?
