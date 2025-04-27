Браун — Далби. Ставка (к. 2.10) и прогноз на ММА, UFC Kanzas, 27 апреля 2025 года

Рэнди Браун
Турнирное положение: Браун уже долгое время находится на пороге попадания в топ-15. Известен своим ярким стилем и внушительными габаритами (191 см рост, 198 см размах рук) для категории до 77 кг.
Последние бои: В последнем поединке Браун уступил Брайану Баттлу раздельным решением, прервав трехматчевую победную серию. До этого досрочно уступил Джеку Маддалене. Из 20-ти побед в ММА 7 добыл нокаутом, 5 сабмишенами, демонстрируя внушительный арсенал приемов на всех этажах.
Состояние бойца: Браун — боец-универсал. Его невероятный размах рук позволяет доминировать в стойке, а навыки бразильского джиу-джитсу делают опасным в партере. Однако в боях с топами ямаец часто теряет концентрацию, вследствие чего зарекомендовал за собой статус середняка.
Николас Далби
Турнирное положение: 39-летний Далби — ветеран ММА. Он не входит в топ-15, но может доставить проблемы кому угодно. Как и Браун, считается крепким середняком.
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Последние бои: В последнем бою Далби проиграл Ринату Фахретдинову раздельным решением, но до этого одержал четыре победы в пяти боях. Например, неожиданно одолел техническим нокаутом восходящую звезду Габриэля Бонфима, нанеся тому первое поражение в карьере. В целом, показывает неплохие выступления в поединках против внерейтинговых оппонентов.
Состояние бойца: Далби в силу возраста не форсирует события, предпочитая методичную работу в стиле Шона Стрикленда. Он умеет замедлять темп и изматывать соперников на длительной дистанции.
Однако в 39 лет скорость и реакция уже не те. С более молодыми оппонентами драться с каждым боем становится все труднее.
Статистика для ставок
- Браун выиграл 3 раза в четырех предыдущих боях
- У Далби 4 победы за 5 предыдущих поединков в UFC
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Рэнди Браун считается фаворитом, по мнению букмекеров. Его победа оценивается коэффициентом 1.44, тогда как успех Далби можно поставить за 2.88.
Прогноз: Браун будет использовать свои габариты. Никлас, в свою очередь, постарается затянуть бой в поздние раунды, но его возраст и отсутствие нокаутирующего удара сыграют против него. Браун слишком силен физически и разнообразен тактически. Далби выстоит в первом раунде, но дальше не выдержит прессинга — либо сабмишен после тейкдауна, либо остановка из-за ударов.
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- 2.16 Алискеров — Муниз: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: Победа Рэнди Брауна досрочно за 2.10.