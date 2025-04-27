ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Бышовец«Старался быть не копией Стрельцова, а лучшей версией себя». Бышовец — о сборной СССР, работе в «Зените» и за рубежом ПСЖ — НиццаПровал перед выездом в Лондон. «Ницца» разрушила золотой сезон «ПСЖ» Скотт Мактоминей Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто
    Все новости спорта

    Рэнди Браун сделает к попаданию в топ-15?

    Браун — Далби. Ставка (к. 2.10) и прогноз на ММА, UFC Kanzas, 27 апреля 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Браун — Далби
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рэнди Браун (слева)
    В рамках турнира UFC Kanzas 27 апреля состоится поединок между Рэнди Брауном и Никласом Далби в полусреднем весе. Начало боя — 04:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Браун — Далби, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рэнди Браун

    Турнирное положение: Браун уже долгое время находится на пороге попадания в топ-15. Известен своим ярким стилем и внушительными габаритами (191 см рост, 198 см размах рук) для категории до 77 кг.

    Последние бои: В последнем поединке Браун уступил Брайану Баттлу раздельным решением, прервав трехматчевую победную серию. До этого досрочно уступил Джеку Маддалене. Из 20-ти побед в ММА 7 добыл нокаутом, 5 сабмишенами, демонстрируя внушительный арсенал приемов на всех этажах.

    Состояние бойца: Браун — боец-универсал. Его невероятный размах рук позволяет доминировать в стойке, а навыки бразильского джиу-джитсу делают опасным в партере. Однако в боях с топами ямаец часто теряет концентрацию, вследствие чего зарекомендовал за собой статус середняка.

    Николас Далби

    Турнирное положение: 39-летний Далби — ветеран ММА. Он не входит в топ-15, но может доставить проблемы кому угодно. Как и Браун, считается крепким середняком.

    ${VrezNews1}

    Последние бои: В последнем бою Далби проиграл Ринату Фахретдинову раздельным решением, но до этого одержал четыре победы в пяти боях. Например, неожиданно одолел техническим нокаутом восходящую звезду Габриэля Бонфима, нанеся тому первое поражение в карьере. В целом, показывает неплохие выступления в поединках против внерейтинговых оппонентов.

    Состояние бойца: Далби в силу возраста не форсирует события, предпочитая методичную работу в стиле Шона Стрикленда. Он умеет замедлять темп и изматывать соперников на длительной дистанции.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Однако в 39 лет скорость и реакция уже не те. С более молодыми оппонентами драться с каждым боем становится все труднее.

    Статистика для ставок

    • Браун выиграл 3 раза в четырех предыдущих боях

    • У Далби 4 победы за 5 предыдущих поединков в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Рэнди Браун считается фаворитом, по мнению букмекеров. Его победа оценивается коэффициентом 1.44, тогда как успех Далби можно поставить за 2.88.

    Прогноз: Браун будет использовать свои габариты. Никлас, в свою очередь, постарается затянуть бой в поздние раунды, но его возраст и отсутствие нокаутирующего удара сыграют против него. Браун слишком силен физически и разнообразен тактически. Далби выстоит в первом раунде, но дальше не выдержит прессинга — либо сабмишен после тейкдауна, либо остановка из-за ударов.

    Ставка: Победа Рэнди Брауна досрочно за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Браун — Далби?

    Матч Браун — Далби состоится 27 апреля 2025 года в 04:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Браун — Далби?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рэнди Брауна досрочно .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Браун — Далби?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рэнди Брауна досрочно » с коэффициентом у букмекеров 2.10 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Браун — Далби?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Браун — Далби?

    Коэффициенты букмекеров: Рэнди Браун считается фаворитом, по мнению букмекеров. Его победа оценивается коэффициентом 1.44, тогда как успех Далби можно поставить за 2.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Орландо — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шнайдер — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Андреева — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нисикори — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Легечка — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Минор — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Браун — Далби: прогноз и ставка за 2.10 , статистика, коэффициенты матча 27.04.202504:45. Рэнди Браун сделает к попаданию в топ-15?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры