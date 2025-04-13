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    Чендлер разрушит хайп вокруг Пимблетта?

    Чендлер — Пимблетт. Ставка (к. 2.19) и прогноз на ММА, UFC 314, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чендлер — Пимблетт
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    Майкл Чендлер
    В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок между Майклом Чендлером и Пэдди Пимблеттом в легком весе. Начало — 07:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Чендлер — Пимблетт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Майкл Чендлер

    Турнирное положение: Чендлер занимает седьмую строчку рейтинга легкого дивизиона UFC. Он также экс-чемпион Bellator, известен яркими выступлениями и боевым характером.

    Последние бои: За последние три года Майкл провел шесть поединков в UFC, но сумел победить только дважды. В ноябре 2024 года уступил Чарльзу Оливейре единогласным решением, а до этого проиграл сабмишном Дастину Порье. Однако в активе Чендлера есть громкие победы — например, нокаут в бою против Тони Фергюсона в 2023 году.

    Состояние бойца: Несмотря на возраст в 38 лет, Чендлер остается опасным соперником. Его главные козыри — мощные удары в стойке, агрессивный прессинг и умение заканчивать бои досрочно. Проблема в том, что Майкл часто выдыхается после второго раунда, а в борьбе против топовых оппонентов не всегда находит ответы. Тем не менее, опыт и мощный удар правой делают его угрозой для любого противника.

    Пэдди Пимблетт

    Турнирное положение: Пимблетт находится на 12-й строчке рейтинга легкого веса. Британец — восходящая звезда UFC, которая за три года в промоушене одержала шесть побед подряд.

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    • Последние бои: Британец уверенно одолел Бобби «Кинга» Грина в июле 2024 года, завершив бой удушающим приемом в первом раунде. До этого были победы над Тони Фергюсоном и другими бойцами вне топ-15, но часть из них вызвала споры. Например, в бою с Джаредом Гордоном Пэдди выиграл раздельным решением, хотя многие эксперты считали, что он проиграл.

    Состояние бойца: Пимблетт прогрессирует, но его защита все еще оставляет желать лучшего. Он регулярно пропускает удары, полагаясь на крепкий подбородок и выносливость. Зато в партере британец очень опасен — 10 из 22 побед в ММА Пимблетт одержал сабмишнами.

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    Главный вопрос: хватит ли ему навыков для противостояния с топовым визави уровня Чендлера?

    Статистика для ставок

    • В UFC у Пэдди Пимблетта шесть побед подряд

    • У Майкла Чендлера четыре поражения в пяти последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Пэдди Пимблетт в этой встрече считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, тогда как на успех Чендлера предлагают сделать ставку за 2.19.

    Прогноз: Майкл сильнее своего соперника в стойке, и если он сумеет избежать борьбы, то может поймать британца встречным ударом. У Пэдди есть шансы задушить Чендлера в партере, но задача крайне сложная, ведь американец проиграл таким способом всего раз в карьере. Вероятно, опыт и мощь Чендлера станут ключевыми факторами к его победе.

    Ставка: Победа Майкла Чендлера за 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Чендлер — Пимблетт?

    Матч Чендлер — Пимблетт состоится 13 апреля 2025 года в 07:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Чендлер — Пимблетт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Майкла Чендлера.

    Какую сделать ставку на матч Чендлер — Пимблетт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Майкла Чендлера» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чендлер — Пимблетт?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Чендлер — Пимблетт?

    Коэффициенты букмекеров: Пэдди Пимблетт в этой встрече считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, тогда как на успех Чендлера предлагают сделать ставку за 2.19.

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    Чендлер — Пимблетт: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 13.04.202507:00. Чендлер разрушит хайп вокруг Пимблетта?
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