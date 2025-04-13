В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок Яира Родригеса и Патрисио Фрейре в полулегком весе. Начало — 06:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Родригес — Фрейре, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Яир Родригес

Турнирное положение: Яир бывший временный чемпион полулегкого дивизиона. На сегодняшний день мексиканец замыкает топ-5 в данной весовой категории.

Последние бои: На его счету 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих встреч. Только вот у Яира соперники были на порядок выше, нежели у Фрейре. В последнем бою мексиканец уступил Брайану Ортеге. Этого же соперника он побеждал двумя годами ранее, только тогда американец получил травму.

Состояние бойца: Мексиканец традиционно испытывает проблемы в противостояниях с сильными борцами. Но в этом поединке у Яира есть все шансы прервать череду неудач. Соперник довольно возрастной, ему 37 лет. А значит, Родригес вправе рассчитывать на успех за счет преимущества в скорости и габаритах.

Патрисио Фрейре

Турнирное положение: Патрисио бывший чемпион Bellator в легком и полулегком дивизионах. Контракт с UFC подписал только в 2025 году. Это будет его дебютный поединок в промоушене.

Последние бои: За последние 5 поединков Патрисио одержал 3 победы и потерпел 2 поражения, правда и уровень оппозиции далеко не самый выдающийся. В недавней встрече Фрейре одолел Джереми Кеннеди нокаутом. До этого уступил Чихиро Сузуки досрочно и Серхио Петтису по очкам в рамках легчайшего веса в битве за пояс.

Состояние бойца: В связи с возрастом бразильский ветеран сильно сдал. Даже в более молодые годы он не отличался стабильностью во второй по силе лиге мира.

Теперь же Фрейре и вовсе начал проигрывать малоизвестным соперникам. А ведь Яир Родригес это, пожалуй, самый громкий вызов в его карьере за последние 5-6 лет.

Статистика для ставок

За последние 5 поединков Патрисио Фрейре одержал 3 победы и потерпел 2 поражения

На счету Родригеса 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Яир Родригес считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.56, тогда как на успех Фрейре предлагают сделать ставку за 2.46.

Прогноз: Яир выше соперника на 12 см, на 5 лет моложе, физически сильнее и гораздо быстрее передвигается на ногах. Бразильский ветеран просто не успеет среагировать на столь молниеносные удары оппонента. А выдающимися навыками в партере Фрейре не обладает. Для Родригеса это отличная возможность одержать победу и вернуться в титульную гонку.

Ставка: Победа Яира Родригеса за 1.56.