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    Яир Родригес омрачит дебют Патрисио Фрейре?

    Родригес — Фрейре. Ставка (к. 1.56) и прогноз на ММА, UFC 314, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Родригес — Фрейре
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    Яир Родригес (слева)
    В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок Яира Родригеса и Патрисио Фрейре в полулегком весе. Начало — 06:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Родригес — Фрейре, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Яир Родригес

    Турнирное положение: Яир бывший временный чемпион полулегкого дивизиона. На сегодняшний день мексиканец замыкает топ-5 в данной весовой категории.

    Последние бои: На его счету 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих встреч. Только вот у Яира соперники были на порядок выше, нежели у Фрейре. В последнем бою мексиканец уступил Брайану Ортеге. Этого же соперника он побеждал двумя годами ранее, только тогда американец получил травму.

    Состояние бойца: Мексиканец традиционно испытывает проблемы в противостояниях с сильными борцами. Но в этом поединке у Яира есть все шансы прервать череду неудач. Соперник довольно возрастной, ему 37 лет. А значит, Родригес вправе рассчитывать на успех за счет преимущества в скорости и габаритах.

    Патрисио Фрейре

    Турнирное положение: Патрисио бывший чемпион Bellator в легком и полулегком дивизионах. Контракт с UFC подписал только в 2025 году. Это будет его дебютный поединок в промоушене.

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    • Последние бои: За последние 5 поединков Патрисио одержал 3 победы и потерпел 2 поражения, правда и уровень оппозиции далеко не самый выдающийся. В недавней встрече Фрейре одолел Джереми Кеннеди нокаутом. До этого уступил Чихиро Сузуки досрочно и Серхио Петтису по очкам в рамках легчайшего веса в битве за пояс.

    Состояние бойца: В связи с возрастом бразильский ветеран сильно сдал. Даже в более молодые годы он не отличался стабильностью во второй по силе лиге мира.

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    Теперь же Фрейре и вовсе начал проигрывать малоизвестным соперникам. А ведь Яир Родригес это, пожалуй, самый громкий вызов в его карьере за последние 5-6 лет.

    Статистика для ставок

    • За последние 5 поединков Патрисио Фрейре одержал 3 победы и потерпел 2 поражения

    • На счету Родригеса 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Яир Родригес считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.56, тогда как на успех Фрейре предлагают сделать ставку за 2.46.

    Прогноз: Яир выше соперника на 12 см, на 5 лет моложе, физически сильнее и гораздо быстрее передвигается на ногах. Бразильский ветеран просто не успеет среагировать на столь молниеносные удары оппонента. А выдающимися навыками в партере Фрейре не обладает. Для Родригеса это отличная возможность одержать победу и вернуться в титульную гонку.

    Ставка: Победа Яира Родригеса за 1.56.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Родригес — Фрейре?

    Матч Родригес — Фрейре состоится 13 апреля 2025 года в 06:10 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Родригес — Фрейре?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Яира Родригеса.

    Какую сделать ставку на матч Родригес — Фрейре?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Яира Родригеса» с коэффициентом у букмекеров 1.56.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Родригес — Фрейре?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Родригес — Фрейре?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Яир Родригес считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.56, тогда как на успех Фрейре предлагают сделать ставку за 2.46.

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    Родригес — Фрейре: прогноз и ставка за 1.56, статистика, коэффициенты матча 13.04.202506:10. Яир Родригес омрачит дебют Патрисио Фрейре?
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