В рамках турнира UFC London 23 марта состоится поединок Кевина Холлэнда и Гунара Нельсон в полусреднем весе. Начало — 00:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Холлэнд — Нельсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кевин Холлэнд

Турнирное положение: Кевин продолжает искать себя и подбирать в каком дивизионе ему удобнее выступать. Ранее он числился в топ-15 как в средней, так и в полусредней категориях. Но со временем выпал оттуда.

Последние бои: Холлэнд проиграл 4 из последних пяти боев. Правда, уровень оппозиции у американца был высочайший. В весе до 77 кг раздельным решением проиграл Маддалене, после чего уступил Пейджу. Подъем в средний вес подарил победу сабмишном над Михалом Олексейчуком, но затем снова 2 неудачи. Досрочно проиграл Роману Долидзе из-за травмы, после чего его усыпил на канвасе экс-чемпион ONE Рейнье Де Риддер.

Состояние бойца: Карьера Кевина висит на волоске. Боец он популярный и опытный, но в случае очередного поражения вполне может быть уволен. Из сильных сторон американца стоит отметить его снайперскую точность. Как раз, за счет нее у Холлэнда есть неплохие шансы на успех.

Гунар Нельсон

Турнирное положение: В последнее время исландский боец выступает довольно редко. Лет 6-7 назад Нельсона находился в топ-15. Но в силу возраста уже не на что не претендует. В свои 36 дерется исключительно ради гонорара.

Последние бои: Что касается Нельсона, то он идет на серии из двух побед. Только вот дерется исландец редко. В последний раз выступал здесь же в Лондоне 2 года назад и тогда разобрал в партере Брайана Барберену. До него в доминирующей манере прошел и Такеши Сато. Как и Холлэнд, часто испытывал проблемы с оппозицией топ-уровня.

Состояние бойца: Исландец обладает довольно высоким уровнем борьбы. Он мастер удушающих приемов и очень легко забирает спину, если стягивает оппонентов в партер.

Правда, и в пиковые годы Нельсон испытывал немало проблем с высококлассными ударниками. А ведь Холлэнд является именно таким.

Статистика для ставок

Нельсон идет на серии из двух побед

Холлэнд проиграл 4 из последних пяти боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нельсон этом противостоянии считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.76. На триумф Холлэнда предлагают поставить за 2.13.

Прогноз: Единственный удачный расклад для Нельсона — это быстрый перевод в партер и удушающий прием. Однако удосрочить на канвасе Кевина задача не из простых. Американец физически точно не проигрывает оппоненту и поэтому вполне способен вставать на ноги после проходов. А вот в стойке у Холлэнда подавляющее преимущество, за счет чего он и возьмет верх в этой битве.

Ставка: Победа Кевина Холлэнда за 2.13.