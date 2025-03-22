В рамках турнира по профессиональному боксу в Сиднее 22 марта состоится поединок Джорджа Камбососа и Джейка Уилли в первом полусреднем весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Камбосос — Уилли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джордж Камбосос

Турнирное положение: Джордж бывший чемпион мира в легком дивизионе по трем версиям. Сейчас занимает третью строчку в рейтинге первой полусредней категории по линии IBF.

Последние бои: Статистика австралийского боксера выглядит не очень впечатляющей. За последние 6 поединков у него 3 победы и 3 поражения. Однако уровень оппозиции был невероятно высоким. На пике Джордж побеждал даже Теофимо Лопеса. Но далее уступил дважды Девину Хэйни в битве за звание абсолютного чемпиона в легком весе и в крайнем поединке был нокаутирован Василием Ломаченко.

Состояние бойца: Может показаться, что прежним Камбосос уже не будет. Однако он все еще в титульной гонке и последнего слова явно не сказал. Из сильных сторон можно отметить высокую точность ударов и агрессивный стиль. Этот боец будет идти вперед до последней секунды. И остановить его можно только жестким панчем, как это сделал Ломаченко в их недавнем бою.

Джейк Уилли

Турнирное положение: Джейк только начинает проделывать себе дорогу к рейтингу. На сегодняшний день его нет в топ-15 ни по одной из версий. При этом у данного бойца очень хорошая статистика: лишь один проигрыш за 17 встреч.

Последние бои: К самому большому бою в своей карьере Уилли подошел на серии из семи побед подряд. Причем все поединки на данном отрезке он выиграл досрочно. Это говорит о том, что удар у австралийца достаточно тяжелый. И абсолютно в каждом своем поединке Джейк заряжен на досрочный финиш.

Состояние бойца: Перспективы у данного бойца ворваться в топы достаточно неплохие. Но на сегодняшний день к столь громкому вызову Уилли не готов.

Уж слишком резкий переход с оппозиции от середняков до топов. Его единственный шанс на успех — это случайный нокаут.

Статистика для ставок

У Уилли лишь один проигрыш за 17 боев в карьере

За последние 6 поединков у Камбососа 3 победы и 3 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают Джорджа Камбососа большим фаворитом. На его победу можно поставить за 1.07. На успех Уилли предлагают сделать ставку за 7.90.

Прогноз: Для Джорджа такой соперник выглядит легкой мишенью. Да, у Джейка есть сильный и поставленный удар. Но у бывшего чемпиона мира аргументов для победы гораздо больше. Камбосос не станет форсировать события. Он будет монотонно разбивать оппонента до экватора, а затем резко взвинтит обороты и финиширует его.

Ставка: Победа Джорджа Камбососа в 7-12 раундах за 2.50.