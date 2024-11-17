В рамках турнира UFC 309 17 ноября пройдет поединок Пола Крейга и Бо Никала в среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Крейг — Никал, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пол Крейг

Турнирное положение: В недавнем прошлом Пол Крейг был одним из самых сильных полутяжеловесов UFC. Но со временем он покинул дивизион в связи с неудачами и спустился на категорию ниже, где продолжает проигрывать.

Последние бои: Шотландец потерпел 4 поражения за 5 предыдущих боев. В среднем весе он выступает также неудачно, как в полутяжелом. Уровень оппозиции у Пола за последнее время был очень серьезный, но конкурировать с молодыми проспектами, каким является Никал, шотландец уже не в состоянии.

Состояние бойца: На текущий момент Крейг не соответствует уровню топ-15 ни в среднем, ни в полутяжелом дивизионах. Ныне он является трамплином для более молодых бойцов. Печальный опыт уже есть. В среднем весе он помог улучшить позиции в рейтинге Брэндону Аллену и Кайо Борральо.

Бо Никал

Турнирное положение: Никал восходящая звезда среднего дивизиона. В недавнем прошлом Бо чемпион мира по вольной борьбе среди молодежи до 23-х лет в полутяжелом весе. И свои борцовские навыки он удачно применяет в смешанных единоборствах.

Последние бои: Никал в своей карьере не потерпел ни единого поражения. Он молод, силен и амбициозен. Предыдущие 3 поединка в UFC американец выиграл с легкостью, удосрочив своих соперников. Бо Никал одержал все 6 побед в своей карьере в ММА досрочно. И на достигнутом останавливаться явно не собирается.

Состояние бойца: В игре Никола превалирует борцовская база. Он без проблем стягивает соперников на канвас, а далее выходит на удушающий прием. Однако и в стойке американец тоже опасен.

Того же Вэлла Вудберна он финишировал в UFC менее, чем за минуту ударами руками.

Статистика для ставок

Крейг одержал четыре победы удушающим приёмом «треугольник» — больше, чем кто-либо в истории UFC

Бо Никал одержал все шесть побед в своей карьере досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Молодой и амбициозный Никал идет большим фаворитом у букмекеров в этом поединке. На его победу можно поставить за 1.10. На успех Крейга можно поставить за 7.55.

Прогноз: Пол Крейг уже сбитый летчик. Предыдущие поединки с более молодыми бойцами закончились для него двумя досрочными поражениями. И грядущее противостояние не исключение. Никал легко переведет Крейга в партер и удосрочит его, возможно, до середины второго отрезка.

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 1.71.