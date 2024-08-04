Шарабутдин Магомедов
Турнирное положение: Шара Буллет дебютировал в промоушене в октябре прошлого года и за это время сумел провести 2 поединка. Магомедов воспользовался двумя предыдущими шансами и подходит к очередному выступлению в статусе восходящей звезды среднего дивизиона.
Последние бои: Ранее в промоушене Магомедов одержал 2 уверенные победы. В своем дебюте он все 3 раунда доминировал над Бруно Силвой и выиграл у него единогласным решением. Затем Шара Буллет без особых проблем расправился с Антонио Троколи — победа техническим нокаутом в третьем раунде.
Состояние бойца: Россиянин в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он обладает ударной техникой высочайшего класса. Правда, есть определенные проблемы в партере. Защита от тейкдаунов — это главный пробел дагестанского бойца.
Михал Олексейчук
Турнирное положение:Михал не является участником титульной гонки. Данный боец располагается за пределами топ-15 среднего дивизиона. Его можно охарактеризовать, как типичный середняк.
Последние бои: Стабильность и Олексейчук — это антонимы. За 6 предыдущих поединков в промоушене в активе польского бойца 3 победы и 3 поражения. В последнем из них он уступил болевым приемом на руку в первом раунде Кевину Холлэнду.
Состояние бойца: Сложно сказать, в какой форме пребывает польский боец, потому как и ранее он не блистал яркими выступлениями.
Стилистически он является удобным соперником для Шарабутдина, но обладает менее скромными навыками в стойке.
Статистика для ставок
- За 6 предыдущих поединков в промоушене в активе Олексейчука 3 победы и 3 поражения
- Магомедов выиграл все предыдущие 13 боев в ММА
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии российский боец, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На победу Магомедова можно поставить за 1.25. На успех Олексейчука предлагают сделать ставку за 4.15.
Прогноз: Если учесть, что у Михала у самого большие проблемы в партере, он точно будет вести данный поединок в стойке. Но поляк проигрывает Магомедову в скорости, технике и ударной мощи. Вполне вероятно, что Шара Буллет финиширует Олексейчука и продолжит свое победное шествие.
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Ставка: Досрочная победа Шарабутдина Магомедова за 1.70