В рамках турнира Abu Dhabi 4 августа пройдет поединок Шарабутдина Магомедова и Михала Олексейчука в среднем весе. Начало — 00:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Магомедов — Олексейчук, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шарабутдин Магомедов

Турнирное положение: Шара Буллет дебютировал в промоушене в октябре прошлого года и за это время сумел провести 2 поединка. Магомедов воспользовался двумя предыдущими шансами и подходит к очередному выступлению в статусе восходящей звезды среднего дивизиона.

Последние бои: Ранее в промоушене Магомедов одержал 2 уверенные победы. В своем дебюте он все 3 раунда доминировал над Бруно Силвой и выиграл у него единогласным решением. Затем Шара Буллет без особых проблем расправился с Антонио Троколи — победа техническим нокаутом в третьем раунде.

Состояние бойца: Россиянин в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он обладает ударной техникой высочайшего класса. Правда, есть определенные проблемы в партере. Защита от тейкдаунов — это главный пробел дагестанского бойца.

Михал Олексейчук

Турнирное положение:

Михал не является участником титульной гонки. Данный боец располагается за пределами топ-15 среднего дивизиона. Его можно охарактеризовать, как типичный середняк.

Последние бои: Стабильность и Олексейчук — это антонимы. За 6 предыдущих поединков в промоушене в активе польского бойца 3 победы и 3 поражения. В последнем из них он уступил болевым приемом на руку в первом раунде Кевину Холлэнду.

Состояние бойца: Сложно сказать, в какой форме пребывает польский боец, потому как и ранее он не блистал яркими выступлениями.

Стилистически он является удобным соперником для Шарабутдина, но обладает менее скромными навыками в стойке.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих поединков в промоушене в активе Олексейчука 3 победы и 3 поражения

Магомедов выиграл все предыдущие 13 боев в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии российский боец, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На победу Магомедова можно поставить за 1.25. На успех Олексейчука предлагают сделать ставку за 4.15.

Прогноз: Если учесть, что у Михала у самого большие проблемы в партере, он точно будет вести данный поединок в стойке. Но поляк проигрывает Магомедову в скорости, технике и ударной мощи. Вполне вероятно, что Шара Буллет финиширует Олексейчука и продолжит свое победное шествие.

Ставка: Досрочная победа Шарабутдина Магомедова за 1.70