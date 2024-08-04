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    Шара Буллет продолжит свое победное шествие в UFC?

    Магомедов — Олексейчук. Ставка (к. 1.70) и прогноз на ММА, UFC Abu Dhabi, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Магомедов — Олексейчук
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    Шарабудтин Магомедов
    В рамках турнира Abu Dhabi 4 августа пройдет поединок Шарабутдина Магомедова и Михала Олексейчука в среднем весе. Начало — 00:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Магомедов — Олексейчук, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шарабутдин Магомедов

    Турнирное положение: Шара Буллет дебютировал в промоушене в октябре прошлого года и за это время сумел провести 2 поединка. Магомедов воспользовался двумя предыдущими шансами и подходит к очередному выступлению в статусе восходящей звезды среднего дивизиона.

    Последние бои: Ранее в промоушене Магомедов одержал 2 уверенные победы. В своем дебюте он все 3 раунда доминировал над Бруно Силвой и выиграл у него единогласным решением. Затем Шара Буллет без особых проблем расправился с Антонио Троколи — победа техническим нокаутом в третьем раунде.

    Состояние бойца: Россиянин в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он обладает ударной техникой высочайшего класса. Правда, есть определенные проблемы в партере. Защита от тейкдаунов — это главный пробел дагестанского бойца.

    Михал Олексейчук

    Турнирное положение:

    Михал не является участником титульной гонки. Данный боец располагается за пределами топ-15 среднего дивизиона. Его можно охарактеризовать, как типичный середняк.

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    • Последние бои: Стабильность и Олексейчук — это антонимы. За 6 предыдущих поединков в промоушене в активе польского бойца 3 победы и 3 поражения. В последнем из них он уступил болевым приемом на руку в первом раунде Кевину Холлэнду.

    Состояние бойца: Сложно сказать, в какой форме пребывает польский боец, потому как и ранее он не блистал яркими выступлениями.

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    Стилистически он является удобным соперником для Шарабутдина, но обладает менее скромными навыками в стойке.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков в промоушене в активе Олексейчука 3 победы и 3 поражения

    • Магомедов выиграл все предыдущие 13 боев в ММА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии российский боец, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На победу Магомедова можно поставить за 1.25. На успех Олексейчука предлагают сделать ставку за 4.15.

    Прогноз: Если учесть, что у Михала у самого большие проблемы в партере, он точно будет вести данный поединок в стойке. Но поляк проигрывает Магомедову в скорости, технике и ударной мощи. Вполне вероятно, что Шара Буллет финиширует Олексейчука и продолжит свое победное шествие.

    Ставка: Досрочная победа Шарабутдина Магомедова за 1.70

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    Магомедов — Олексейчук: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на бои. Шара Буллет продолжит свое победное шествие в UFC?
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