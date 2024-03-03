Мухаммад Мокаев
Турнирное положение: Британский боец располагается на восьмой строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Он является восходящей звездой этой категории и потенциальным претендентом на титул чемпиона.
Последние бои: Мухаммад ранее в UFC выиграл все предыдущие 5 поединков. В последнем из них Мокаев одолел удушающим приемом в третьем раунде бывшего претендента на титул Тима Эллиотта. В UFC лишь один соперник британца сумел продержаться с ним до решения судей — остальные все уступили сабмишном.
Состояние бойца: Мокаев в своей карьере не потерпел ни единого поражения. Он выиграл 10 поединков и в восьми из них удосрочил своих соперников. Пока что его нельзя назвать идеальным бойцом, потому как есть проблемы и в партере, и в стойке. Но умение придерживаться своего плана всегда приносило Мокаеву победы.
Алекс Перез
Турнирное положение: Перез занимает седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Но от статуса претендента на титул американец очень далек, потому как конкуренцию с соперниками из первой пятерки ростера не выдерживает.
Последние бои: За последние 5 поединков в активе Алекса Переза 2 поражения и 3 победы. В предыдущем своем бою он потерпел поражение от действующего чемпиона Александре Пантоже сабмишном в первом раунде. До этого аналогичным образом уступил экс-чемпиону наилегчайшего дивизиона Дейвисону Фигередо.
Состояние бойца: 2 поражения кряду от соперников из первой пятерки рейтинга говорят о том, что столь высокий уровень Перез не тянет.
Нынешнее положение Алекса в ростере вызывает вопросы, потому как в UFC у него нет ни одной победы над действующими бойцами из топ-15.
Статистика для ставок
- Мокаев выиграл все предыдущие 10 поединков в ММА
- 4 последних боя с участием Переза заканчивались в первом раунде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят фаворитом Мухаммада Мокаева. На победу британца можно поставить с коэффициентом 1.25. На победу Алекса Переза предлагают сделать ставку за 4.25.
Прогноз: Перез выглядит идеальным соперником для Мокаева, потому как испытывает большие проблемы в партере. С учетом того, что у британца не менее половины удачных тейкдаунов за карьеру, перевести такого соперника на землю ему не составит труда. Причем для победы над Алексом ему может хватить лишь одного прохода в ноги. А значит, вероятность раннего финиша со стороны Мокаева очень велика.
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Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.02.