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    Мокаев финиширует Переза?

    Мокаев — Перез. Ставка (к. 2.02) и прогноз на ММА, UFC Vegas 87, 3 марта 2024 года

    Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Мухаммад Мокаев Прогнозы на Дейвесон Фигередо
    Прогноз и ставки на Мокаев — Перез
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    Мухаммад Мокаев (справа)
    В рамках турнира UFC Vegas 87 3 марта пройдет поединок Мухаммада Мокаева и Алекса Переза в наилегчайшем весе. Начало — 01:40 (мск). Мокаев — Перез: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Мухаммад Мокаев

    Турнирное положение: Британский боец располагается на восьмой строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Он является восходящей звездой этой категории и потенциальным претендентом на титул чемпиона.

    Последние бои: Мухаммад ранее в UFC выиграл все предыдущие 5 поединков. В последнем из них Мокаев одолел удушающим приемом в третьем раунде бывшего претендента на титул Тима Эллиотта. В UFC лишь один соперник британца сумел продержаться с ним до решения судей — остальные все уступили сабмишном.

    Состояние бойца: Мокаев в своей карьере не потерпел ни единого поражения. Он выиграл 10 поединков и в восьми из них удосрочил своих соперников. Пока что его нельзя назвать идеальным бойцом, потому как есть проблемы и в партере, и в стойке. Но умение придерживаться своего плана всегда приносило Мокаеву победы.

    Алекс Перез

    Турнирное положение: Перез занимает седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Но от статуса претендента на титул американец очень далек, потому как конкуренцию с соперниками из первой пятерки ростера не выдерживает.

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    • Последние бои: За последние 5 поединков в активе Алекса Переза 2 поражения и 3 победы. В предыдущем своем бою он потерпел поражение от действующего чемпиона Александре Пантоже сабмишном в первом раунде. До этого аналогичным образом уступил экс-чемпиону наилегчайшего дивизиона Дейвисону Фигередо.

    Состояние бойца: 2 поражения кряду от соперников из первой пятерки рейтинга говорят о том, что столь высокий уровень Перез не тянет.

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    Нынешнее положение Алекса в ростере вызывает вопросы, потому как в UFC у него нет ни одной победы над действующими бойцами из топ-15.

    Статистика для ставок

    • Мокаев выиграл все предыдущие 10 поединков в ММА

    • 4 последних боя с участием Переза заканчивались в первом раунде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят фаворитом Мухаммада Мокаева. На победу британца можно поставить с коэффициентом 1.25. На победу Алекса Переза предлагают сделать ставку за 4.25.

    Прогноз: Перез выглядит идеальным соперником для Мокаева, потому как испытывает большие проблемы в партере. С учетом того, что у британца не менее половины удачных тейкдаунов за карьеру, перевести такого соперника на землю ему не составит труда. Причем для победы над Алексом ему может хватить лишь одного прохода в ноги. А значит, вероятность раннего финиша со стороны Мокаева очень велика.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.02.

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    Ставка и прогноз на матч Мокаев — Перез с коэффициентом 2.02. Дата матча: 03.03.2024. . Мокаев финиширует Переза?
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