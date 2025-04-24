Экспресс дня 24 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Испании и Голландии, а также в Кубке Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Болонья» — «Эмполи»

Футбол. Кубок Италии

«Болонья» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии одержала легкую победу. Команда в гостях разгромила «Эмполи» со счетом 3:0. В такой ситуации в ответном поединке «Болонья» может сыграть в свое удовольствие.

В последних восьми матчах Серии А «Болонья» проиграла лишь раз. Ранее команда провела удачный поединок с «Интером» в чемпионате Италии. Была одержана победа со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 94-й минуте.

«Эмполи» сейчас явно не до Кубка Италии. Команда борется за выживание. «Эмполи» находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице Серии А. Набрано 25 очков в 33-х поединках.

Безусловно, в ответном поединке «Эмполи» постарается действовать активнее. Но отыграться после 0:3 будет невероятно трудно. Букмекеры склоняются к тому, что «Болонья» выиграет и ответный матч.

Ставка: Победа «Болоньи» за 1.45.

«Атлетико» — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» уже не станет чемпионом в нынешнем сезоне Примеры. Однако за серебро команда точно поборется. Сейчас клуб идет 3-м в таблице. Отставание от идущего вторым «Реала» составляет шесть очков.

В последних девяти матчах Ла Лиги у «Атлетико» лишь одна победа. С середины февраля у подопечных Диего Симеоне явно наметился кризис. Фанаты «матрасников» ждут, что в поединке с «Райо Вальекано» ситуация улучшится.

«Райо Вальекано» располагается в топ-10. Клуб записал в актив 41 очко по итогам 32-х встреч. У «Райо Вальекано» 10 побед, 11 ничьих и 11 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

Букмекеры уверены в победе хозяев. Стоит отметить, что в матче первого круга выявить сильнейшего не удалось. Встреча завершилась со счетом 1:1. Как будет на этот раз?

Ставка: Обе не забьют за 1.71.

«Твенте» — ПСВ

Футбол. Чемпионат Голландии

«Твенте» рассчитывает в следующем сезоне сыграть в еврокубках. В чемпионате Голландии клуб идет на 5-й позиции. Набрано 48 очков в 29 поединках.

Безвыигрышная серия «Твенте» составляет четыре матча. Команда не побеждает с 9 марта. Тогда удалось дома одолеть «Алмере Сити» со счетом 1:0.

ПСВ находится на 2-й позиции в таблице. В активе клуба 64 очка по итогам 29-х матчей. Скорее всего, команда не упустит второе место, а вот шансов догнать лидирующий «Аякс» почти нет — отставание составляет 9 баллов.

В первом круге никакой интриги не было. ПСВ камня на камне не оставил от соперника, разгромив оппонента со счетом 6:1. Сможет ли «Твенте» взять реванш? Хозяева сделают всё, чтобы наконец-то прервать затяжную безвыигрышную серию.

Ставка: «Твенте» не проиграет за 2.03.

Общий коэффициент — 5.03.