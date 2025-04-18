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    «Хетафе» не проиграет «Эспаньолу», «Спортинг» дома разберется с «Морейренсе»

    Экспресс дня 18 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 апреля
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    «Хетафе»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в английском Чемпионшипе, а также в чемпионатах Испании и Португалии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Суонси» — «Халл Сити»

    Футбол. Англия. Чемпионшип

    «Суонси» в таблице Чемпионшипа находится на 12-м месте. У команды 54 набранных очка по итогам 42-х матчей. В активе «Суонси» 15 побед и 9 ничьих. Также валлийский коллектив потерпел 18 поражений.

    В апреле «Суонси» радует своих фанатов. У клуба трехматчевая выигрышная серия. Ранее в Чемпионшипе удалось победить «Дерби Каунти» (1:0), «Плимут» (3:0) и «Сандерленд» (1:0). Стоит отметить, что в этих встречах «Суонси» ни разу не пропустил.

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    • «Халл Сити» располагается недалеко от зоны вылета. Клуб рискует вылететь из Чемпионшипа. От зоны вылета команду отделяют лишь три очка.

    В текущем месяце «Халл Сити» провел три матча. Клуб смог добиться только одной победы. 5 апреля «Халл Сити» отпраздновал викторию со счетом 1:0 в выездной встрече с «Шеффилд Уэнсдей».

    Ставка: Обе забьют за 1.87.

    «Эспаньол» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Эспаньол» в таблице Примеры идет на 15-м месте. У команды 35 очков по итогам 30 матчей. «Эспаньол» одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и проиграл 13 встреч.

    В апреле у «Эспаньола» результаты очень хорошие. Ранее команда одержала две победы кряду — над «Райо Вальекано» и «Сельтой». В этих двух встречах каталонцы забили 6 голов и ни разу не пропустили.

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    • «Хетафе» находится на 11-й позиции. Клуб опережает «Эспаньол» на четыре очка. Вылет в Сегунду «Хетафе» вряд ли грозит. Для сохранения прописки в элите команде нужно спокойно доиграть сезон.

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    В первом круге «Хетафе» дома одержал победу. 9 декабря 2024 года команда одолела «Эспаньол» со счетом 1:0. Сможет ли каталонский клуб взять реванш?

    Ставка: «Хетафе» не проиграет за 1.42.

    «Спортинг» Лиссабон — «Морейренсе»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Спортинг» борется за чемпионство. Сейчас клуб лидирует в таблице чемпионата Португалии, набрав 69 очков в 29 матчах. У «Спортинга» 21 победа, шесть ничьих и два поражения.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В последних десяти домашних матчах «Спортинг» проиграл один раз. Это был поединок Лиги чемпионов. 11 февраля «Спортинг» в родных стенах уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 0:3.

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    • «Морейренсе» идет в середине таблицы. У команды 35 очков по итогам 29 игр. В апреле «Морейренсе» обыграл «Жил Висенте» со счетом 1:0, а также уступил «Риу Аве» (0:2).

    Букмекеры уверены в победе «Спортинга». В предстоящей встрече сенсация маловероятна. В первом круге 5 декабря 2024 года «Морейренсе» выиграл домашний матч со счетом 2:1. Вряд ли «Спортинг» снова потерпит поражение. Хозяева с первых минут захватят инициативу и пойдут в атаку.

    Ставка: Победа «Спортинга» в первом тайме за 1.65.

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    Экспресс дня 18 апреля: прогноз и ставка за 4.38, статистика, коэффициенты матча 18.04.202522:00. «Хетафе» не проиграет «Эспаньолу», «Спортинг» дома разберется с «Морейренсе»
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