В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Италии, Англии и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Наполи» — «Эмполи»

Футбол. Чемпионат Италии

Неаполитанский коллектив продолжает претендовать на чемпионство и в этой игре должен только побеждать. «Голубые» сейчас имеют в своем активе 65 очков и идут вторыми в турнирной таблице. Неаполитанцы на шесть баллов отстают от «Интера», но имеют игру в запасе.

В прошлом туре «партенопейцы» сыграли вничью с «Болоньей» (1:1). До этого «маленькие ослы» выиграли у «Милана» (2:1), а перед этим команда из Неаполя поделила очки с «Венецией» (0:0). Последнее поражение «Наполи» датировано еще 23 февраля. Тогда подопечные Антонио Конте на выезде уступили «Комо» (1:2).

Команда из Эмполи же борется за выживание в Серии А. Сейчас в активе коллектива из одноименного города 24 очка и 18-е место в турнирной таблице. «Синие» на два пункта отстают от спасительной зоны и имеют игру в запасе, поэтому еще все впереди.

В прошлых турах «Эмполи» сыграл вничью с «Кальяри» (0:0) и «Комо» (1:1). Также подопечные Роберто Д’Аверсы уступили «Болонье» (0:3) в Кубке Италии и «Торино» (0:1) и «Роме» (0:1) в чемпионате страны. Последний раз побеждал «Эмполи» в Серии А еще 8 декабря, когда выиграл у «Вероны» (4:1).

Ставка: победа «Наполи» с форой-1,5 за 2.00.

«Борнмут» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

У команды из Борнмута сейчас 45 очков и десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вишни» достаточно неплохо смотрятся в этом сезоне и навязывают борьбу абсолютно. Просто с командой из одноименного города не бывает никому.

Прогнозы и ставки на футбол

Правда, в последнее время «Борнмут» выступает не лучшим образом. В прошлых турах подопечные Андони Ираолы сыграли вничью с «Вест Хэмом» (2:2), но уступили «Ипсвичу» (1:2) и «Брентфорду» (1:2). Также коллектив покинул Кубок Англии, проиграв «Манчестер Сити» (1:2). В последний раз «Борнмут» побеждал еще 15 февраля в матче с «Саутгемптоном» (2:1).

Лондонский коллектив пока что еще борется за то, чтобы в следующем сезоне представлять Англию в еврокубках. «Дачники» имеют в своем активе 48 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. От еврокубковой зоны лондонцев сейчас отделяет всего пять очков, поэтому все в руках «белых».

Команда из Лондона в последней игре сенсационно победила «Ливерпуль», а вот перед этим «Фулхэм» проиграл «Арсеналу» (1:2) в АПЛ и «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке Англии. В целом, подопечные Марку Силвы проводят хороший для себя сезон и точно улучшат прошлогодний результат.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Атлетико» — «Вальядолид»

Футбол. Чемпионат Испании

«Матрасники» продолжают погоню за лидирующими «Барселоной» и «Реалом», хотя догнать будет крайне сложно. Сейчас у «индейцев» 60 очков и третье место. Мадридцы на 10 баллов отстают от каталонцев и имеют игру в запасе. «Атлетико» нужно выигрывать все без исключения оставшиеся матчи, чтобы претендовать на золотые медали.

Календарь и таблица испанской Примеры

В последнее время победы команде из Мадрида даются сложно. В прошлом туре подопечные Диего Симеоне выиграли у «Севильи» (2:1), а вот до этого мадридский коллектив не мог выиграть на протяжении шести матчей. За это время «Атлетико» успел завершить борьбу в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

А вот «Вальядолид» уже, можно сказать, попрощался с мечтами остаться в Примере. Сейчас «бело-фиолетовые» идут явно последними в турнирной таблице. В активе команды из одноименного города 16 очков и отставание в 13 баллов от спасительной зоны. С большой долей вероятности «пусела» в следующем сезоне будет выступать в Сегунде.

Подопечные Альваро Рубио не могут выиграть на протяжении 11 матчей. Более того, за это время коллектив из Вальядолида только один раз сыграл вничью и 10 раз проиграл. Последняя победа у «Вальядолида» была еще 11 января в домашнем матче с «Бетисом» (1:0).

Ставка: победа «Атлетико» с форой-1,5 за 1.50.