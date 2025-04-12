В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Англии и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Рубин» — «Локомотив»

Футбол. Чемпионат России

«Рубин» идет на 8-м месте в таблице РПЛ. Клуб записал в актив 33 очка по итогам 23-х матчей. В активе «Рубина» 9 побед, 6 ничьих и 8 поражений.

В апреле «Рубин» уже провел одну игру. Команда встречалась в гостях с «Крыльями Советов». Поединок завершился со счетом 1:1.

«Локомотив» находится на 6-й позиции. У клуба 41 набранное очко. В активе железнодорожников 12 побед и 5 ничьих. Также команда потерпела 6 поражений.

В текущем месяце «Локомотив» порадовал фанатов в противостоянии с «Зенитом». Москвичи смогли отобрать очки у действующего чемпиона. Игра закончилась со счетом 1:1.

Ставка: Обе забьют за 1.70.

«Арсенал» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» рассчитывает завершить сезон с серебряными медалями. Сейчас в активе команды 62 набранных очка. «Арсенал» одержал 17 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Прогнозы и ставки на футбол

8 апреля «Арсенал» провел великолепный матч в Лиге чемпионов. Команда разгромила «Реал» со счетом 3:0. Футболисты и тренерский штаб готовятся к матчу АПЛ в отличном настроении.

«Брентфорд» располагается на 12-й строчке. В активе команды 42 очка. У «Брентфорда» 12 побед, 6 ничьих и 13 поражений.

В последних пяти матчах «Брентфорд» одержал одну победу. Команда отпраздновала викторию 15 марта. «Брентфорд» смог одолеть «Борнмут» со счетом 2:1.

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.65.

«Леганес» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

У «Леганеса» очень сложная ситуация. Клуб располагается в зоне вылета. «Леганес» записал в актив 28 очков по итогам 30 матчей.

В последних пяти матчах у «Леганеса» лишь одна победа. Клуб одержал викторию 2 марта. «Леганес» взял верх над «Хетафе» со счетом 1:0. На данный момент безвыигрышная серия «Леганеса» составляет четыре матча.

«Барселона» проводит отличный сезон. Клуб уверенно лидирует в Ла Лиге. Команда набрала 67 очков в 30 матчах.

Ранее каталонцы провели прекрасный матч в Лиге чемпионов. «Барселона» разгромила «Боруссию» Дортмунд со счетом 4:0. Одной ногой команда уже в полуфинале.

Сине-гранатовые намерены взять реванш у «Леганеса» за поражение в первом круге. 15 декабря 2024 года «Барселона» дома неожиданно уступила со счетом 0:1. Как будет на этот раз?

Ставка: ТБ 2.5 за 1.44.