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    «Арсенал» должен побеждать «Чайку», «Виченцу» не сможет остановить «Лекко»

    Экспресс дня 17 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Александр Сторожук — тренер «Арсенала»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Первой лиги чемпионата России, итальянской Серии С и чемпионата Сербии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Чайка»

    Футбол. Чемпионат России. Первая лига

    Тульский «Арсенал» сейчас располагается на 9-м месте в таблице Первой лиги с 31 очками. Несмотря на уже солидное отставание от 4-го места, команда не потеряла надежду на то, чтобы взобраться в стыковые матчи и побороться за выход в РПЛ.

    Зимой главный тренер Александр Сторожук неожиданно произвел масштабные изменения в составе и поменял почти половину состава, но пока это не принесло особых изменений. «Арсенал» набрал всего одно очко в двух матчах, поэтому если и против «Чайки» не будет победы, то амбиции повышения в классе можно будет оставить на следующий сезон.

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    • Команда Евгения Калешина в этом сезоне вернулась в Первую лигу, чувствуя себя там довольно уверенно и располагаясь в середине турнирной таблицы на некотором удалении от подвала.

    В прошлом туре «Чайка» уступила в гостях «КАМАЗу» (1:3) и сыграла вничью с «Уфой» (1:1). Сейчас предстоит матч против гораздо более организованного и сильного соперника. К тому же в прошлом туре был удален лучший центральный защитник Никита Кармаев, эту игру он пропустит из-за дисквалификации.

    Наш прогноз: победа «Арсенала» с форой 0 за 1,50.

    «Лекко» — «Виченца»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия С

    Еще в прошлом сезоне «Лекко» играло в итальянской Серии В и в некоторых матчах показывало футбол неплохого качества. Но слабый состав, ошибки в управлении, а затем и финансовые сложности опустили команду дивизионом ниже.

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    Сейчас «Лекко» идет лишь на 15-м месте с 35 очками и может вообще скоро рухнуть в Серию Д. У команды есть большие проблемы с созданием и реализацией моментов, в трех последних матчах она не забила ни одного мяча, правда, и не пропустила тоже.

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    • «Виченца» является одним из фаворитов в своем дивизионе, и точно будет бороться в стыковых матчах за выход в Серию В. Сейчас команда располагается на второй строчке и показывает футбол высокого качества, имея разницу 50-16.

    Прогнозы и ставки на футбол

    У команды по меркам Серии С хороший состав (есть даже бразилец Роналдо), опытный тренер, некоторые футболисты даже имеют опыт выступления в Серии А. Сам же клуб постепенно восстанавливает былые позиции, ставя перед собой серьезные задачи (несколько лет назад команда играла в Серии А). Вряд ли «Лекко» сможет что-то противопоставить более мастеровитому сопернику.

    Наш прогноз: победа гостей с форой за 1,40.

    «Нови Пазар» — «Железничар»

    Чемпионат Сербии. Суперлига

    Сейчас «Нови Пазар» располагается на 9-м месте в чемпионате Сербии с 35 очками после 27 туров, еще не потеряв шансы на попадание в еврокубки. В последнем туре команда уступила в гостях одному из лидеров «Партизану» со счетом 2:3.

    Ранее была домашняя победа над «Напредаком» (2:0) и поражение в гостях от «Радничек» (0:2). Вообще «Нови Пазар» играет в открытый и результативный футбол, забив 40 мячей и пропустив 50 голов. Как видим, оборона точно не является сильнейшей стороной команды.

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    • «Желензничар» сейчас идет вровень по очкам со своим соперником и опережает его лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сейчас у команды она составляет 35-31.

    В 24-м туре команда в гостях победила ОФК (2:1), ранее была победа над «Тескстилац» Оджаци (3:0) и ничья с «Младостью» (1:1). Соперники вряд ли будут играть в закрытый футбол, поражение фактически вычеркивает каждого из борьбы за еврокубки.

    Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,54.

    Общий коэффициент — 3,23.

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