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    «Ювентус» не проиграет «Манчестер Сити», «Боруссия» Дортмунд и «Барселона» забьют друг другу

    Экспресс дня 11 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Хосеп Гвардиола
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — «Манчестер Сити»

    Лига чемпионов

    «Ювентус» в Лиге чемпионов находится на 19-м месте. У клуба 8 набранных очков. Ранее туринская команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и один раз уступила.

    «Ювентус» не проигрывает достаточно давно. Последний раз это было 22 октября. «Старая синьора» уступила дома «Штутгарту» со счетом 0:1.

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    • У «Манчестер Сити» наметился серьезный кризис. Команда Хосепа Гвардиолы слишком часто теряет очки. Ранее в Лиге чемпионов «Сити» глупо упустил победу над «Фейеноордом» (3:3), выигрывая по ходу встречи со счетом 3:0.

    Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в предстоящей встрече. Однако слабо верится в то, что клуб выиграет в Турине. У Хосепа Гвардиолы накопилось немало проблем.

    Ставка: «Ювентус» не проиграет за 1.75.

    «Милан» — «Црвена Звезда»

    Лига чемпионов

    «Милан» располагается на 16-й позиции в таблице Серии А. У команды 9 набранных очков по итогам пяти встреч. Ранее «Милан» одержал три победы и дважды уступил.

    Декабрь «Милан» начал с разгромной победы над «Сассуоло». Россонери разгромили соперника со счетом 6:1. Затем «Милан» в гостях уступил «Аталанте» 1:2.

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    «Црвена Звезда» находится на 31-й позиции в таблице. В активе команды лишь три набранных очка. Ранее «Црвена Звезда» в ЛЧ добилась одной победы.

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    В гостях сербский клуб в Лиге чемпионов провел два матча. У «Црвены Звезды» были зафиксированы два поражения. Ранее команда уступила «Интеру» (0:4) и «Монако» (1:5).

    Ставка: Обе забьют за 1.94.

    «Боруссия» Дортмунд — «Барселона»

    Лига чемпионов

    «Боруссия» Дортмунд в Лиге чемпионов находится в топ-4. У клуба 12 очков по итогам пяти встреч. Ранее «шмели» одержали четыре победы и один раз уступили.

    Последний раз в Дортмунде команды встречались в сентябре 2019 года. В том матче команды не выявили сильнейшего. «Боруссия» Дортмунд и «Барселона» сыграли вничью 0:0.

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    • «Барселона» на данный момент лидирует в таблице Ла Лиги. Клуб набрал 38 очков в 17 встречах. Сине-гранатовые забили 50 голов и пропустили 19 мячей.

    В Лиге чемпионов дела у «Барселоны» также идут хорошо. У клуба 12 очков. «Барселона» находится в топ-3, отставая от «Ливерпуля», который находится на первой позиции, на три балла.

    Ставка: Обе забьют за 1.40.

    Общий коэффициент — 4.75.

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    Экспресс дня 11 декабря: прогноз, ставка (4.75), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Экспресс. «Ювентус» не проиграет «Манчестер Сити», «Боруссия» Дортмунд и «Барселона» забьют друг другу
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