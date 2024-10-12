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    Португалия обыграет Польшу, Испания победит Данию в Лиге наций

    Экспресс дня 12 октября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 октября
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    Роберт Левандовский
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Польша — Португалия

    Лига наций

    Поляки в сентябре уже провели два матча. Сначала команда встречалась с Шотландией. Была одержана победа со счетом 3:2.

    Затем полякам противостояла Хорватия. В этом матче сборная очков не набрала. Польша уступила 0:1.

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    • Португалия подходит к игре в качестве лидера квартета. У команды 6 набранных очков по итогам двух матчей. Разница мячей составляет 4-2.

    Последний раз сборные встречались друг с другом в ноябре 2018 года. Тогда матч закончился вничью 1:1. В предстоящей встрече фаворитами являются гости.

    Ставка: Победа Португалии за 1.66.

    Испания — Дания

    Лига наций

    Испанцы первый матч на старте новой Лиги наций провели с командой Сербии. Фаворит не смог завоевать три очка. Встреча завершилась вничью 0:0.

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    Во 2-м туре Испания отпраздновала успех. Команда разгромила в гостях Швейцарию. Была зафиксирована победа со счетом 4:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Дания подходит к матчу в качестве лидера квартета. На данный момент у команды 6 набранных очков. При этом сборная не пропустила ни одного мяча.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В стартовом туре Лиги наций Дания одолела Швейцарию 2:0. Затем с таким же счетом была одержана победа над Сербией. Удастся ли датчанам продлить выигрышную серию?

    Ставка: Победа Испании за 1.43.

    Сербия — Швейцария

    Лига наций

    Болельщики сборной Сербии бьют тревогу. В двух стартовых матчах Лиги наций команда не забила ни одного мяча. Возможно, наконец-то удастся поразить ворота соперника в предстоящей встрече.

    Букмекеры не выделяют явного фаворита. В целом, у команд приблизительно равные шансы на успех. Обе сборные нацелены добиться первой победы на групповом этапе.

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    • Швейцария в первом туре уступила Дании со счетом 0:2. Затем последовало поражение от Испании 1:4. Команда на данный момент замыкает турнирную таблицу. Швейцарцы не набрали ни одного очка.

    Последний раз команды играли друг с другом на ЧМ-2022. Тогда швейцарцы взяли верх над соперником со счетом 3:2. Смогут ли сербы взять реванш?

    Ставка: Обе не забьют за 1.85.

    Общий коэффициент — 4.39.

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    Экспресс дня 12 октября: прогноз, ставка (4.39), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Экспресс. Португалия обыграет Польшу, Испания победит Данию в Лиге наций
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