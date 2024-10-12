В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Польша — Португалия

Лига наций

Поляки в сентябре уже провели два матча. Сначала команда встречалась с Шотландией. Была одержана победа со счетом 3:2.

Затем полякам противостояла Хорватия. В этом матче сборная очков не набрала. Польша уступила 0:1.

Португалия подходит к игре в качестве лидера квартета. У команды 6 набранных очков по итогам двух матчей. Разница мячей составляет 4-2.

Последний раз сборные встречались друг с другом в ноябре 2018 года. Тогда матч закончился вничью 1:1. В предстоящей встрече фаворитами являются гости.

Ставка: Победа Португалии за 1.66.

Испания — Дания

Лига наций

Испанцы первый матч на старте новой Лиги наций провели с командой Сербии. Фаворит не смог завоевать три очка. Встреча завершилась вничью 0:0.

Во 2-м туре Испания отпраздновала успех. Команда разгромила в гостях Швейцарию. Была зафиксирована победа со счетом 4:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Дания подходит к матчу в качестве лидера квартета. На данный момент у команды 6 набранных очков. При этом сборная не пропустила ни одного мяча.

Календарь и таблица Лиги наций

В стартовом туре Лиги наций Дания одолела Швейцарию 2:0. Затем с таким же счетом была одержана победа над Сербией. Удастся ли датчанам продлить выигрышную серию?

Ставка: Победа Испании за 1.43.

Сербия — Швейцария

Лига наций

Болельщики сборной Сербии бьют тревогу. В двух стартовых матчах Лиги наций команда не забила ни одного мяча. Возможно, наконец-то удастся поразить ворота соперника в предстоящей встрече.

Букмекеры не выделяют явного фаворита. В целом, у команд приблизительно равные шансы на успех. Обе сборные нацелены добиться первой победы на групповом этапе.

Швейцария в первом туре уступила Дании со счетом 0:2. Затем последовало поражение от Испании 1:4. Команда на данный момент замыкает турнирную таблицу. Швейцарцы не набрали ни одного очка.

Последний раз команды играли друг с другом на ЧМ-2022. Тогда швейцарцы взяли верх над соперником со счетом 3:2. Смогут ли сербы взять реванш?

Ставка: Обе не забьют за 1.85.

Общий коэффициент — 4.39.