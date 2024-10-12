Польша — Португалия
Лига наций
Поляки в сентябре уже провели два матча. Сначала команда встречалась с Шотландией. Была одержана победа со счетом 3:2.
Затем полякам противостояла Хорватия. В этом матче сборная очков не набрала. Польша уступила 0:1.
Португалия подходит к игре в качестве лидера квартета. У команды 6 набранных очков по итогам двух матчей. Разница мячей составляет 4-2.
Последний раз сборные встречались друг с другом в ноябре 2018 года. Тогда матч закончился вничью 1:1. В предстоящей встрече фаворитами являются гости.
Ставка: Победа Португалии за 1.66.
Испания — Дания
Лига наций
Испанцы первый матч на старте новой Лиги наций провели с командой Сербии. Фаворит не смог завоевать три очка. Встреча завершилась вничью 0:0.
Во 2-м туре Испания отпраздновала успех. Команда разгромила в гостях Швейцарию. Была зафиксирована победа со счетом 4:1.
Дания подходит к матчу в качестве лидера квартета. На данный момент у команды 6 набранных очков. При этом сборная не пропустила ни одного мяча.
Календарь и таблица Лиги наций
В стартовом туре Лиги наций Дания одолела Швейцарию 2:0. Затем с таким же счетом была одержана победа над Сербией. Удастся ли датчанам продлить выигрышную серию?
Ставка: Победа Испании за 1.43.
Сербия — Швейцария
Лига наций
Болельщики сборной Сербии бьют тревогу. В двух стартовых матчах Лиги наций команда не забила ни одного мяча. Возможно, наконец-то удастся поразить ворота соперника в предстоящей встрече.
Букмекеры не выделяют явного фаворита. В целом, у команд приблизительно равные шансы на успех. Обе сборные нацелены добиться первой победы на групповом этапе.
Швейцария в первом туре уступила Дании со счетом 0:2. Затем последовало поражение от Испании 1:4. Команда на данный момент замыкает турнирную таблицу. Швейцарцы не набрали ни одного очка.
Последний раз команды играли друг с другом на ЧМ-2022. Тогда швейцарцы взяли верх над соперником со счетом 3:2. Смогут ли сербы взять реванш?
Ставка: Обе не забьют за 1.85.
Общий коэффициент — 4.39.