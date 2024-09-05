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    Польша не проиграет Шотландии, Португалия и Хорватия сосредоточатся на обороне

    Экспресс дня 5 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Криштиану Роналду
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Шотландия — Польша

    Футбол. Лига наций

    Шотландцы отлично выступили в прошедшем розыгрыше Лиги наций. Сборная выиграла свой квартет и вышла в дивизион А. Теперь Шотландии будут противостоять топ-команды Лиги наций.

    В матче с Польшей букмекеры не выделяют явного фаворита. Но у шотландцев шансов на победу немного больше. Все-таки команда играет на своем поле.

    Польша разочаровала болельщиков на Евро-2024. Команда ни разу не победила на групповом этапе и осталась за бортом плей-офф.

    Единственное светлое пятно на ЧЕ-2024 в Германии — весьма удачный матч с Францией. Поляки смогли не проиграть фавориту. Встреча закончилась вничью 1:1.

    Ставка: Польша не проиграет за 1.59.

    Сербия — Испания

    Футбол. Лига наций

    Сербия теперь выступает в дивизионе А Лиги наций. Квартет подобрался непростой. Команде предстоит сыграть с Испанией, Данией и Швейцарией. Первая встреча состоится с действующими чемпионами Европы.

    Драган Стойкович взял курс на омоложение состава. Несмотря на провал на Евро-2024, специалист сохранил свой пост. Если Испания сыграет неосновным составом, то у сербов есть шансы добиться положительного результата.

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    • Испания блестяще сыграла на ЧЕ в Германии. Команда на одном дыхании прошла всех соперников и заслуженно победила. Но на Лигу наций у пиренейцев может быть не такой боевой настрой.

    Испания и Сербия последний раз играли друг с другом 12 лет назад. Тогда в товарищеской встрече испанцы одолели соперника со счетом 2:0. В предстоящем поединке сербов не стоит недооценивать.

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    Ставка: Победа Сербии с форой (+1.5) за 1.52.

    Португалия — Хорватия

    Футбол. Лига наций

    Португалия стартует в Лиге наций домашним матчем с Хорватией. Букмекеры считают фаворитом команду Криштиану Роналду. Удастся ли хозяевам порадовать своих фанатов?

    Летом на Евро-2024 Португалия дошла до 1/4 финала. На групповом этапе португальцы победили Чехию и Турцию, а также уступили Грузии. В 1/8 финала команда Роналду одолела Словению. Однако в полуфинал ЧЕ-2024 пробиться не удалось — Португалия не смогла пройти Францию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Хорваты на ЧЕ в Германии разочаровали болельщиков. Команда не смогла выйти из группы. В трех матчах «шашечные» ни разу не победили. Были ничьи с Албанией и Италией, а также поражение от Испании.

    8 июня 2024 года Португалия и Хорватия уже играли друг с другом. Это был товарищеский матч. Хорваты победили со счетом 2:1. Удастся ли португальцам взять реванш?

    Ставка: ТМ 3 за 1.52.

    Общий коэффициент — 3.67.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 5 сентября: прогноз, ставка (3.67), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Экспресс. Польша не проиграет Шотландии, Португалия и Хорватия сосредоточатся на обороне
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