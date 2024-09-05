В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Шотландия — Польша

Футбол. Лига наций

Шотландцы отлично выступили в прошедшем розыгрыше Лиги наций. Сборная выиграла свой квартет и вышла в дивизион А. Теперь Шотландии будут противостоять топ-команды Лиги наций.

В матче с Польшей букмекеры не выделяют явного фаворита. Но у шотландцев шансов на победу немного больше. Все-таки команда играет на своем поле.

Польша разочаровала болельщиков на Евро-2024. Команда ни разу не победила на групповом этапе и осталась за бортом плей-офф.

Единственное светлое пятно на ЧЕ-2024 в Германии — весьма удачный матч с Францией. Поляки смогли не проиграть фавориту. Встреча закончилась вничью 1:1.

Ставка: Польша не проиграет за 1.59.

Сербия — Испания

Футбол. Лига наций

Сербия теперь выступает в дивизионе А Лиги наций. Квартет подобрался непростой. Команде предстоит сыграть с Испанией, Данией и Швейцарией. Первая встреча состоится с действующими чемпионами Европы.

Драган Стойкович взял курс на омоложение состава. Несмотря на провал на Евро-2024, специалист сохранил свой пост. Если Испания сыграет неосновным составом, то у сербов есть шансы добиться положительного результата.

Испания блестяще сыграла на ЧЕ в Германии. Команда на одном дыхании прошла всех соперников и заслуженно победила. Но на Лигу наций у пиренейцев может быть не такой боевой настрой.

Испания и Сербия последний раз играли друг с другом 12 лет назад. Тогда в товарищеской встрече испанцы одолели соперника со счетом 2:0. В предстоящем поединке сербов не стоит недооценивать.

Ставка: Победа Сербии с форой (+1.5) за 1.52.

Португалия — Хорватия

Футбол. Лига наций

Португалия стартует в Лиге наций домашним матчем с Хорватией. Букмекеры считают фаворитом команду Криштиану Роналду. Удастся ли хозяевам порадовать своих фанатов?

Летом на Евро-2024 Португалия дошла до 1/4 финала. На групповом этапе португальцы победили Чехию и Турцию, а также уступили Грузии. В 1/8 финала команда Роналду одолела Словению. Однако в полуфинал ЧЕ-2024 пробиться не удалось — Португалия не смогла пройти Францию.

Прогнозы и ставки на футбол

Хорваты на ЧЕ в Германии разочаровали болельщиков. Команда не смогла выйти из группы. В трех матчах «шашечные» ни разу не победили. Были ничьи с Албанией и Италией, а также поражение от Испании.

8 июня 2024 года Португалия и Хорватия уже играли друг с другом. Это был товарищеский матч. Хорваты победили со счетом 2:1. Удастся ли португальцам взять реванш?

Ставка: ТМ 3 за 1.52.

Общий коэффициент — 3.67.