ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико КьезаСмена прописки. Мбаппе, Ольмо, Кьеза и еще 17 громких летних трансферов Вячеслав Борщев (справа)Такие яркие поединки устраивают единицы. Вячеслав Борщев — эталонный боец для UFC Алексей Батраков («Локомотив»)РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН», «Спартак» обыграл «Рубин», «Локомотив» — «Краснодар»
  • 17:29
    • «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
  • 17:12
    • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд
  • 17:05
    • «Динамо» не смогло одолеть «Оренбург»
  • 12:32
    • «Ахмат» уволил Адиева
  • 09:21
    • Медведев вышел в 1/8 финала US Open 2024
    Все новости спорта

    «Ротор» с «Чайкой» не забьют друг другу, «Университатя» и «Динамо» Бухарест закроются в обороне

    Экспресс дня 2 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ротор»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Турции и Румынии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ротор» — «Чайка»

    Футбол. Чемпионат России. Первая лига

    «Ротор» после семи сыгранных матчей находится на 7-й позиции в таблице. В активе клуба 11 набранных очков.

    В прошлом месяце «Ротор» провел 4 матча. Команда уступила лишь один раз. 4 августа волгоградцы потерпели поражение во встрече с «Нефтехимиком» (0:1).

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Чайка» занимает 5-е место в таблице. У команды 12 набранных очков. «Чайка» одержала три победы, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

    В минувшем сезоне команды встречались друг с другом во Второй лиге. 26 мая «Чайка» дома обыграла «Ротор» со счетом 3:1.

    Ставка: Обе не забьют за 1.65.

    «Амед» — «Коджаэлиспор»

    Футбол. Чемпионат Турции. Первая лига

    «Амед» находится в зоне вылета. Команда рискует вылететь во Вторую лигу, если не улучшит результаты. Пока у болельщиков нет поводов для радости.

    В новом сезоне «Амед» еще ни разу не победил. В трех встречах у клуба зафиксированы две ничьи и одно поражение. Разница мячей составляет 0-1.

  • Жеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал?
  • Всех главные победители и неудачники после жеребьевки нового формата Лиги чемпионов
  • 29/08/2024

    • «Коджаэлиспор» отлично стартовал в новом сезоне. В трех встречах одержаны три победы. Клуб набрал максимум очков на данный момент — девять.

    Букмекеры затруднились определить явного фаворита. Победить может как одна, так и другая команда. Но гости находятся в лучшей форме.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Ставка: «Коджаэлиспор» не проиграет за 1.48.

    «Университатя» — «Динамо» Бухарест

    Футбол. Чемпионат Румынии

    «Университатя» хорошо начала текущий сезон. Сейчас команда располагается на 2-й строчке в таблице. Набрано 15 очков в семи матчах.

    В августе «Университатя» потерпела лишь одно поражение в пяти играх. 29 августа клуб уступил «Металул Бузэу» со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Динамо» Бухарест на данный момент находится в топ-4. У команды 12 очков по итогам семи встреч. «Динамо» Бухарест одержало три победы, трижды сыграло вничью и один раз уступило.

    4 мая клубы уже играли друг с другом. Встреча оказалась очень результативной. Матч закончился вничью 3:3. Как будет на этот раз?

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.62.

    Общий коэффициент — 3.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Мертенс — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Чжэн — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Наварро — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бадоса — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гавр — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  4.54
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 2 сентября: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 02.09.2024. Экспресс. «Ротор» с «Чайкой» не забьют друг другу, «Университатя» и «Динамо» Бухарест закроются в обороне
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры