В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Турции и Румынии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ротор» — «Чайка»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

«Ротор» после семи сыгранных матчей находится на 7-й позиции в таблице. В активе клуба 11 набранных очков.

В прошлом месяце «Ротор» провел 4 матча. Команда уступила лишь один раз. 4 августа волгоградцы потерпели поражение во встрече с «Нефтехимиком» (0:1).

Календарь и таблица ФНЛ

«Чайка» занимает 5-е место в таблице. У команды 12 набранных очков. «Чайка» одержала три победы, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

В минувшем сезоне команды встречались друг с другом во Второй лиге. 26 мая «Чайка» дома обыграла «Ротор» со счетом 3:1.

Ставка: Обе не забьют за 1.65.

«Амед» — «Коджаэлиспор»

Футбол. Чемпионат Турции. Первая лига

«Амед» находится в зоне вылета. Команда рискует вылететь во Вторую лигу, если не улучшит результаты. Пока у болельщиков нет поводов для радости.

В новом сезоне «Амед» еще ни разу не победил. В трех встречах у клуба зафиксированы две ничьи и одно поражение. Разница мячей составляет 0-1.

«Коджаэлиспор» отлично стартовал в новом сезоне. В трех встречах одержаны три победы. Клуб набрал максимум очков на данный момент — девять.

Букмекеры затруднились определить явного фаворита. Победить может как одна, так и другая команда. Но гости находятся в лучшей форме.

Ставка: «Коджаэлиспор» не проиграет за 1.48.

«Университатя» — «Динамо» Бухарест

Футбол. Чемпионат Румынии

«Университатя» хорошо начала текущий сезон. Сейчас команда располагается на 2-й строчке в таблице. Набрано 15 очков в семи матчах.

В августе «Университатя» потерпела лишь одно поражение в пяти играх. 29 августа клуб уступил «Металул Бузэу» со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на футбол

«Динамо» Бухарест на данный момент находится в топ-4. У команды 12 очков по итогам семи встреч. «Динамо» Бухарест одержало три победы, трижды сыграло вничью и один раз уступило.

4 мая клубы уже играли друг с другом. Встреча оказалась очень результативной. Матч закончился вничью 3:3. Как будет на этот раз?

Ставка: ТМ 2.5 за 1.62.

Общий коэффициент — 3.95.