В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тоттенхэм» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Тоттенхэм» в первом туре не смог выиграть у «Лестера». Гостевая встреча с «лисами» завершилась вничью — 1:1.

Команда Энджа Постекоглу и не впечатлила, и не разочаровала. Для гостевого матча «шпоры» сыграли не так уж и плохо.

В начале августа «Тоттенхэм» провел два товарищеских матча с «Баварией». В первом лондонский клуб проиграл Рекордмайстеру со счетом 1:2, а во втором — 2:3.

«Эвертон» тем временем начал новую кампанию с домашнего поражения от «Брайтона» со счетом 0:3. Вряд ли сильно ошибемся, если предположим, что «ирисок» ждет еще один сложнейший сезон. Из-за финансовых проблем у клуба пока нет возможности усилить состав.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Тоттенхэм», скорее всего, воспользуется проблемами соперника. Более того, это один из тех матчей, в котором хозяева могут выиграть с разгромным счетом.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.44.

«Интер» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» начал защиту чемпионского титула с не самого удачного матча против «Дженоа». Встреча в Генуе завершилась вничью — 2:2.

Очевидно, что болельщики миланского клуба остались недовольны не только результатом, но и игрой команды.

Второй гол «Интера» был засчитан только после видеопросмотра. Но даже в этом случае можно сказать, что арбитр принял очень спорное решение.

Интересно, что с учетом предсезонки безвыигрышная серия команды Симоне Индзаги составляет уже четыре матча. На этом отрезке она трижды сыграла вничью и уступила саудовскому «Аль-Иттихаду».

«Лечче» на прошлой неделе потерпел разгромное поражение от «Аталанты» — 0:4. Для домашнего матча это, конечно, чересчур болезненно.

Сложно сказать, сможет ли «Интер» забить четыре, но два-три мяча гости точно получат. С такой обороной сложно на что-то рассчитывать на поле действующего чемпиона.

Ставка: тотал «Интера» больше 2,0 за 1.50.

«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» в первом официальном матче сезона разгромила в рамках Кубка Германии скромный «Феникс» (4:1), который представляет одну из региональных лиг.

Пропущенный гол от такого соперника, конечно, слегка смазал общее впечатление от победы. Однако надо понимать, что в таком матче игрокам «Дортмунда» было не так уж и просто сохранять концентрацию с первой и до последней минуты.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Сейчас лучше обратить внимание на то, что в первой первой половине августа «Боруссия» одержала победу над «Астон Виллой» (2:0). Пусть это и товарищеский матч, но это все равно была хорошая проверка перед стартом сезона.

«Айнтрахт» тоже легко преодолел первый раунд Кубка Германии. Клуб из Франкфурта разгромила «Айнтрахт» из Брауншвейга — 4:1.

В предстоящем матче «Боруссия» и «Айнтрахт» вряд ли разочаруют болельщиков. Возможно, это будет один из самых ярких матчей первого тура Бундеслиги.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.44.

Общий коэффициент — 3.10.