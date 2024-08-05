На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Спартак» — «Крылья Советов»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Спартак» после неудачного старта в РПЛ постепенно приходит в себя. Ранее команда во 2-м туре взяла верх над «Химками». А в матче Кубка России было разгромлено «Динамо».

В субботу «Спартак» объявил о подписании еще одного новичка. Состав команды пополнил Маркиньос. В предстоящей встрече москвичи должны набрать три очка.

Прогнозы и ставки на футбол

«Крыльям Советов» в нынешнем сезоне будет очень трудно. Скорее всего, клуб сосредоточиться на борьбе за выживание. Пока результаты и игра команды выглядят печально.

В РПЛ «Крылья Советов» потерпели два поражения на старте. Ранее клуб уступил «Зениту» и «Ростову». За 180 минут команда Осинькина пропустила семь голов.

Ставка: Победа «Спартака» за 1.52.

Марокко (до 23) — Испания (до 23)

Футбол. Олимпиада-2024

Марокканцы нацелены завоевать олимпийское золото. До победы осталось сделать два шага. В полуфинальном матче с Испанией Марокко идет андердогом.

Марокко (до 23) отлично проявил себя на групповом этапе. Команда начала турнир со скандальной победы над Аргентиной. В квартете марокканцы набрали 6 очков. В 1/4 финала Марокко разгромил США со счетом 4:0.

Испания (до 23) стартовала на групповом этапе с двух побед. Были обыграны Узбекистан и Доминиканская Республика. Однако в третьей встрече пиренейцы уступили Египту.

В 1/4 финала Испания (до 23) порадовала болельщиков разгромной победой в матче с Японией. Пиренейцы забили сопернику три безответных гола. Букмекеры считают, что Испания (до 23) выйдет в финал.

Ставка: Проход Испания (до 23) за 1.57.

Франция (до 23) — Египет (до 23)

Футбол. Олимпиада-2024

Франция (до 23) мечтает о золотых медалях на домашней Олимпиаде. Подопечные Тьерри Анри уже дошли до полуфинала. Такая желаемая победа находится очень близко.

Французы на Играх сметают одного соперника за другим. Команда не только выиграла все встречи, но и не пропустила ни одного гола. В полуфинале у обороны и голкипера сборной Египта будет очень много работы.

На Олимпиаде в Париже Египет (до 23) стартовал с ничейного результата в матче с Доминиканской Республикой. Затем команда обыграла Узбекистан и Испанию.

Четвертьфинальный поединок с Парагваем оказался самым тяжелым. В основное время команды не выявили сильнейшего. Египет смог дожать соперника в серии пенальти. Ранее египтяне не встречались с Францией.

Ставка: Победа Франция (до 23) за 1.40.

Общий коэффициент — 3.34.