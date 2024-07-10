Англия пробьется в финал Евро-2024, минское «Динамо» не проиграет «Пюнику»

В очередном экспрессе рассмотрим матчи на Евро-2024, а также в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Нидерланды — Англия

Футбол. Евро-2024. 1/2 финала

Оранжевые вышли из группы с третьего места, но в плей-офф команда выглядит солидно. Нидерланды одержали две победы в основное время.

В 1/8 финала подопечные Рональда Кумана разгромили Румынию со счетом 3:0. В четвертьфинальном поединке с Турцией всё было не так легко. Нидерланды пропустили первыми, но во втором тайме смогли перехватить инициативу и победить 2:1.

Англию не критикует разве что ленивый. Команда с трудом вымучивает победы. На групповом этапе команда один раз выиграла и дважды сыграла вничью.

В плей-офф англичане едва не вылетели от Словакии, но Беллингем и Кейн спасли сборную от позора. В 1/4 финала Англия снова пропустила первой — на этот раз от Швейцарии. Тем не менее, в серии пенальти англичане дожали соперника.

Ставка: Проход Англии за 1.75.

«Флора» — «Целе»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Флора» в чемпионате Эстонии борется за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 3-е место в таблице. Набрано 36 очков в 20 матчах.

У «Флоры» в национальном первенстве 10 побед, 6 ничьих и 4 поражения. Как сложится матч с «Целе»? Букмекеры не верят в успех эстонской команды.

Прогнозы и ставки на футбол

«Целе» последние официальные матчи провел еще в мае. Сейчас команда готовится к старту нового сезона.

В прошлом месяце «Целе» провел два спарринга. 19 июня клуб сыграл вничью с коллективом «Борац Баня Лука» (2:2). 28 июня удалось одержать победу над бухаретским «Рапидом» со счетом 1:0.

Ставка: Победа «Целе» за 1.51.

«Динамо» Минск — «Пюник»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Минское «Динамо» находится в отличной форме. Команда побеждает одного соперника за другим. На данный момент выигрышная серия клуба составляет шесть поединков.

После 15 туров «Динамо» Минск лидирует в таблице Высшей лиги. Набрано 35 очков в 15 встречах. У клуба 10 побед, 5 ничьих и ни одного поражения.

«Пюник» последние официальные матчи провел в мае. Команда смогла выиграть чемпионат Армении. В 36 поединках было набрано 82 очка. У «Пюника» 24 победы, 10 ничьих и 2 поражения.

Букмекеры в предстоящей встрече не выделяют явного фаворита. Ожидается равный футбол. Скорее всего, зрители станут свидетелями осторожной игры, где будет много борьбы и мало голов.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет за 1.47.

Общий коэффициент — 3.88.