В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Словения — Сербия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

У Словении есть одно набранное очко. Ранее команда смогла не проиграть Дании. Словенцы показали хороший футбол и заслуженно добились положительного результата. Встреча закончилась вничью 1:1.

В предстоящем матче Словения снова идет андердогом. Но команду не стоит недооценивать. Словенцам по силам набрать очки и в этой встрече.

Сербия достойно выглядела в матче с Англией. Команда Саутгейта быстро забила и затем спокойно довела матч до победы. Во втором тайме сербы могли спастись, но немного не повезло.

Фанаты сборной Сербии ждут, что команда реабилитируется и наконец-то победит. Сербам на этот раз придется играть первым номером. Справятся ли подопечные Драгана Стойковича с давлением?

Ставка: Победа Сербии за 1.83.

Дания — Англия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Датчане в стартовом матче Евро-2024 не смогли победить. Команда разошлась миром со Словенией. Против Англии будет еще сложнее.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Конечно, датчане сделают ставку на насыщенную оборону. Главная задача — не пропустить. Чем дольше Дания сможет сохранять ворота на замке, тем выше шансы добиться положительного результата.

Англичане в стартовом матче обыграли Сербию в эконом-режиме. После гола Беллингема команда Саутгейта не форсировала события и спокойно довела поединок до победы. Какой сценарий будет на этот раз?

У Англии ждут на поле Галлахера и Гордона. Футболисты должны заменить Трента и Фодена соответственно. Ничья может устроить оба коллектива. Букмекеры недооценивают Данию. Разгром команды маловероятен.

Ставка: Победа Дании с форой (+1) за 1.68.

Испания — Италия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

В центральном матче сразятся одни из фаворитов Евро-2024 — сборные Италии и Албании. У обеих команд после первого тура по три набранных очка.

Итальянцы очень быстро пропустили от Албании. Но потом команда прибавила и смогла одержать волевую победу со счетом 2:1.

Испания в первом туре встречалась с Хорватией. Равной борьбы не вышло. Фаворит отправил в ворота соперника три безответных гола и устроил разгром.

Две минувшие встречи соперников закончились со счетом 2:1 в пользу Испании и были сыграны в Лиге наций. Пиренейцы являются фаворитами предстоящей встречи. Удастся ли испанцам завоевать на Евро-2024 еще три очка?

Ставка: Победа Испании с нулевой форой за 1.50.

Общий коэффициент — 4.61.