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    Сербы обыграют Словению, датчане дадут бой команде Саутгейта

    Экспресс дня 20 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Гарет Саутгейт
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Словения — Сербия

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    У Словении есть одно набранное очко. Ранее команда смогла не проиграть Дании. Словенцы показали хороший футбол и заслуженно добились положительного результата. Встреча закончилась вничью 1:1.

    В предстоящем матче Словения снова идет андердогом. Но команду не стоит недооценивать. Словенцам по силам набрать очки и в этой встрече.

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  • 13/06/2024

    • Сербия достойно выглядела в матче с Англией. Команда Саутгейта быстро забила и затем спокойно довела матч до победы. Во втором тайме сербы могли спастись, но немного не повезло.

    Фанаты сборной Сербии ждут, что команда реабилитируется и наконец-то победит. Сербам на этот раз придется играть первым номером. Справятся ли подопечные Драгана Стойковича с давлением?

    Ставка: Победа Сербии за 1.83.

    Дания — Англия

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Датчане в стартовом матче Евро-2024 не смогли победить. Команда разошлась миром со Словенией. Против Англии будет еще сложнее.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Конечно, датчане сделают ставку на насыщенную оборону. Главная задача — не пропустить. Чем дольше Дания сможет сохранять ворота на замке, тем выше шансы добиться положительного результата.

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  • 12/06/2024

    • Англичане в стартовом матче обыграли Сербию в эконом-режиме. После гола Беллингема команда Саутгейта не форсировала события и спокойно довела поединок до победы. Какой сценарий будет на этот раз?

    У Англии ждут на поле Галлахера и Гордона. Футболисты должны заменить Трента и Фодена соответственно. Ничья может устроить оба коллектива. Букмекеры недооценивают Данию. Разгром команды маловероятен.

    Ставка: Победа Дании с форой (+1) за 1.68.

    Испания — Италия

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    В центральном матче сразятся одни из фаворитов Евро-2024 — сборные Италии и Албании. У обеих команд после первого тура по три набранных очка.

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    Итальянцы очень быстро пропустили от Албании. Но потом команда прибавила и смогла одержать волевую победу со счетом 2:1.

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  • 11/06/2024

    • Испания в первом туре встречалась с Хорватией. Равной борьбы не вышло. Фаворит отправил в ворота соперника три безответных гола и устроил разгром.

    Две минувшие встречи соперников закончились со счетом 2:1 в пользу Испании и были сыграны в Лиге наций. Пиренейцы являются фаворитами предстоящей встречи. Удастся ли испанцам завоевать на Евро-2024 еще три очка?

    Ставка: Победа Испании с нулевой форой за 1.50.

    Общий коэффициент — 4.61.

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