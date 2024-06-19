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    Германия снова победит, Хорватия реабилитируется за поражение от Испании

    Экспресс дня 19 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 июня
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    Лука Модрич
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Хорватия — Албания

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Хорваты и албанцы не набрали ни одного очка по итогам первого тура. Командам нужно срочно исправлять ситуацию.

    Хорватия на старте Евро-2024 уступила Испании со счетом 0:3. Однако нельзя скачать, что «шашечные» выглядели мальчиками для битья. Просто сказался более высокий класс испанской команды.

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  • 13/06/2024

    • Албанцы начали Евро с самого быстрого гола турнира. Но сборная недолго радовалась. Итальянцы быстро отыгрались, а затем вышли вперед. Уйти от поражения Албании так и не удалось.

    Хорватию и Албанию нельзя назвать безнадежными командами. В первом туре от сборных просто отвернулась удача. Ранее хорваты и албанцы не играли друг с другом. Чем запомнится их первая встреча?

    Ставка: Победа Хорватии за 1.47.

    Германия — Венгрия

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Немцы катком прошлись по Шотландии в матче-открытия Евро-2024. Бундестим разгромил соперника со счетом 5:1 и захватил лидерство в квартете. Будет ли таким же легким второй матч?

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Германия является фаворитом предстоящего матча. У команды блестящая атака. Возможно, разгрома не будет, но хозяева три очка все равно завоюют.

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  • 12/06/2024

    • Венгрия разочаровала поклонников в игре со Швейцарией. Завоевать очки не удалось. Команда уступила со счетом 1:3.

    Не так давно венгры побеждали Германию в Лиге наций. Это было в 2022 году. Тогда команда обыграла бундестим со счетом 1:0. Букмекеры не верят в подобный исход в предстоящем матче. Германия является безоговорочным фаворитом.

    Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) гола за 1.79.

    Шотландия — Швейцария

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Шотландцы провалили стартовый матч на Евро-2024. Команда играла с Германией. Сборная уступила по всем статьям со счетом 1:5. Это худший старт в истории чемпионата Европы, если брать дебютные игры.

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    У Шотландии полный провал в атаке. В матче с Германией подопечные Стива Кларка умудрились создать 0 xG. Это антирекорд, который невозможно ухудшить. В первом туре единственный гол случился благодаря неудачному действию Рюдигера.

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  • 11/06/2024

    • Швейцарцы приятно удивили в стартовом матче Евро-2024. Команда действовала очень дисциплинированно и заслуженно победила Венгрию. Шансы на выход в плей-офф очень неплохие.

    Вряд ли в предстоящей встрече Швейцария будет форсировать события. Главное — не проиграть. Букмекеры не верят в Шотландию, выделяя швейцарцев явными фаворитом. Но в этом противостоянии возможны сюрпризы.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Общий коэффициент — 5.26.

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    Экспресс дня 19 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Евро-2024. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 19 июня с коэффициентом 5.26.
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