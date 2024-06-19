Хорватия — Албания
Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир
Хорваты и албанцы не набрали ни одного очка по итогам первого тура. Командам нужно срочно исправлять ситуацию.
Хорватия на старте Евро-2024 уступила Испании со счетом 0:3. Однако нельзя скачать, что «шашечные» выглядели мальчиками для битья. Просто сказался более высокий класс испанской команды.
Албанцы начали Евро с самого быстрого гола турнира. Но сборная недолго радовалась. Итальянцы быстро отыгрались, а затем вышли вперед. Уйти от поражения Албании так и не удалось.
Хорватию и Албанию нельзя назвать безнадежными командами. В первом туре от сборных просто отвернулась удача. Ранее хорваты и албанцы не играли друг с другом. Чем запомнится их первая встреча?
Ставка: Победа Хорватии за 1.47.
Германия — Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир
Немцы катком прошлись по Шотландии в матче-открытия Евро-2024. Бундестим разгромил соперника со счетом 5:1 и захватил лидерство в квартете. Будет ли таким же легким второй матч?
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Германия является фаворитом предстоящего матча. У команды блестящая атака. Возможно, разгрома не будет, но хозяева три очка все равно завоюют.
Венгрия разочаровала поклонников в игре со Швейцарией. Завоевать очки не удалось. Команда уступила со счетом 1:3.
Не так давно венгры побеждали Германию в Лиге наций. Это было в 2022 году. Тогда команда обыграла бундестим со счетом 1:0. Букмекеры не верят в подобный исход в предстоящем матче. Германия является безоговорочным фаворитом.
Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) гола за 1.79.
Шотландия — Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир
Шотландцы провалили стартовый матч на Евро-2024. Команда играла с Германией. Сборная уступила по всем статьям со счетом 1:5. Это худший старт в истории чемпионата Европы, если брать дебютные игры.
У Шотландии полный провал в атаке. В матче с Германией подопечные Стива Кларка умудрились создать 0 xG. Это антирекорд, который невозможно ухудшить. В первом туре единственный гол случился благодаря неудачному действию Рюдигера.
Швейцарцы приятно удивили в стартовом матче Евро-2024. Команда действовала очень дисциплинированно и заслуженно победила Венгрию. Шансы на выход в плей-офф очень неплохие.
Вряд ли в предстоящей встрече Швейцария будет форсировать события. Главное — не проиграть. Букмекеры не верят в Шотландию, выделяя швейцарцев явными фаворитом. Но в этом противостоянии возможны сюрпризы.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Общий коэффициент — 5.26.