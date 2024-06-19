В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Хорватия — Албания

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Хорваты и албанцы не набрали ни одного очка по итогам первого тура. Командам нужно срочно исправлять ситуацию.

Хорватия на старте Евро-2024 уступила Испании со счетом 0:3. Однако нельзя скачать, что «шашечные» выглядели мальчиками для битья. Просто сказался более высокий класс испанской команды.

Албанцы начали Евро с самого быстрого гола турнира. Но сборная недолго радовалась. Итальянцы быстро отыгрались, а затем вышли вперед. Уйти от поражения Албании так и не удалось.

Хорватию и Албанию нельзя назвать безнадежными командами. В первом туре от сборных просто отвернулась удача. Ранее хорваты и албанцы не играли друг с другом. Чем запомнится их первая встреча?

Ставка: Победа Хорватии за 1.47.

Германия — Венгрия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Немцы катком прошлись по Шотландии в матче-открытия Евро-2024. Бундестим разгромил соперника со счетом 5:1 и захватил лидерство в квартете. Будет ли таким же легким второй матч?

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Германия является фаворитом предстоящего матча. У команды блестящая атака. Возможно, разгрома не будет, но хозяева три очка все равно завоюют.

Венгрия разочаровала поклонников в игре со Швейцарией. Завоевать очки не удалось. Команда уступила со счетом 1:3.

Не так давно венгры побеждали Германию в Лиге наций. Это было в 2022 году. Тогда команда обыграла бундестим со счетом 1:0. Букмекеры не верят в подобный исход в предстоящем матче. Германия является безоговорочным фаворитом.

Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) гола за 1.79.

Шотландия — Швейцария

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Шотландцы провалили стартовый матч на Евро-2024. Команда играла с Германией. Сборная уступила по всем статьям со счетом 1:5. Это худший старт в истории чемпионата Европы, если брать дебютные игры.

У Шотландии полный провал в атаке. В матче с Германией подопечные Стива Кларка умудрились создать 0 xG. Это антирекорд, который невозможно ухудшить. В первом туре единственный гол случился благодаря неудачному действию Рюдигера.

Швейцарцы приятно удивили в стартовом матче Евро-2024. Команда действовала очень дисциплинированно и заслуженно победила Венгрию. Шансы на выход в плей-офф очень неплохие.

Вряд ли в предстоящей встрече Швейцария будет форсировать события. Главное — не проиграть. Букмекеры не верят в Шотландию, выделяя швейцарцев явными фаворитом. Но в этом противостоянии возможны сюрпризы.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Общий коэффициент — 5.26.