ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франк РайкардТоп-5 самых абсурдных тренерских назначений Леон Эдвардс и Белал Мухаммад«Мухаммада слишком легко ударить, мой уровень гораздо выше» — интервью Эдвардса перед боем на UFC 304 Равиль Сабитов«Чемпионские матчи выигрывают характер и самоотдача». Равиль Сабитов — о «золотом матче» в Краснодаре и работе с Бесковым
  • 14:49
    • «Барселона» объявила об увольнении Хави
    Все новости спорта

    «Краснодар» не проиграет «Динамо», «Милан» разберется с «Салернитаной»

    Экспресс дня 25 мая. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Краснодар» — «Динамо»

    Футбол. Чемпионат России

    Судьба титула решается в Краснодаре. Хозяевам нужна только победа. В противном случае чемпионат выиграть не удастся.

    У команды Мурада Мусаева нет серьезных потерь в составе. Сам специалист продолжит работу, даже в случае отсутствия золотых медалей. В топ-3 «Краснодар» финиширует точно.

  • Следующий тренер «Челси»: Тухель, Маккенна, Хенесс и еще семь вариантов
  • Помогаем «Челси» выбрать нового главного тренера
  • 22/05/2024

    • «Динамо» сейчас лидирует в таблице. Чтобы занять первое место, нужно не проиграть в Краснодаре. Однако вряд ли динамовцы будут думать только о ничье. В таком случае есть риск потерпеть поражение.

    Матч первого круга оказался очень зрелищным. Это было еще летом 2023 года. Тогда «Краснодар» в гостях взял верх над «Динамо» со счетом 3:1.

    Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.45.

    «Зенит» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России

    «Зенит» в последнем туре чемпионата России-2023/24 примет «Ростов». Питерской команде нужна только победа. У ростовчан серьезной мотивации нет. Скорее всего, хозяевам удастся завоевать три очка.

    Все прогнозы на футбол

    В параллельной встрече в Краснодаре «Зенит» рассчитывает на поражение «Динамо». При таком раскладе команда Сергея Семака снова становится чемпионом.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Ростов» 19 мая прервал серию из трех поражений кряду. Команда дома одолела «Балтику» со счетом 2:1. На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в таблице, набрав 43 очка в 29 встречах.

    В мае «Ростов» в гостях еще ни разу не выигрывал. 6 мая подопечные Валерия Карпина уступили «Локомотиву» со счетом 0:1, а 11 мая в Казани потерпели поражение от «Рубина» (1:3).

    Ставка: Обе не забьют за 1.65.

    «Милан» — «Салернитана»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» доигрывает текущий сезон. В последних восьми матчах одержана лишь одна победа. 24 мая стало известно об увольнении главного тренера. Россонери решили расстаться со Стефано Пиоли.

    Сейчас у «Милана» 74 очка. Команда досрочно завоевала серебряные медали. Последний домашний матч в сезоне-2023/24 россонери должны выиграть.

  • Новая волна. Алонсо, Мотта, Франк и еще 8 тренеров, рвущихся в элиту
  • Следующая волна молодых талантливых тренеров готова оказаться в центре внимания топ-клубов
  • 17/05/2024

    • От главного аутсайдера Серии А вряд ли кто-то ждет подвига в Милане. Из-за ужасной формы гости обречены и, скорее всего, снова проиграют. Букмекеры в таком исходе не сомневаются.

    В первом круге «Милан» в гостях неожиданно сыграл с «Салернитаной» вничью 2:2. На своем поле россонери вряд ли потеряют очки. Миланскому коллективу по силам завершить чемпионат разгромной победой.

    Ставка: Победа «Милана» с форой (-2) гола за 1.66.

    Общий коэффициент — 3.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Витебск — Нафтан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мальме — Кальмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аустрия — Хартберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Венеция — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Родез
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ян Регенсбург — Веен Висбаден
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жирона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.42
  • Прогноз на матч Ружаньский — Околи
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 25 мая. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России и Италии. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 25 мая с коэффициентом 3.97.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры