В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Краснодар» — «Динамо»

Футбол. Чемпионат России

Судьба титула решается в Краснодаре. Хозяевам нужна только победа. В противном случае чемпионат выиграть не удастся.

У команды Мурада Мусаева нет серьезных потерь в составе. Сам специалист продолжит работу, даже в случае отсутствия золотых медалей. В топ-3 «Краснодар» финиширует точно.

«Динамо» сейчас лидирует в таблице. Чтобы занять первое место, нужно не проиграть в Краснодаре. Однако вряд ли динамовцы будут думать только о ничье. В таком случае есть риск потерпеть поражение.

Матч первого круга оказался очень зрелищным. Это было еще летом 2023 года. Тогда «Краснодар» в гостях взял верх над «Динамо» со счетом 3:1.

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.45.

«Зенит» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России

«Зенит» в последнем туре чемпионата России-2023/24 примет «Ростов». Питерской команде нужна только победа. У ростовчан серьезной мотивации нет. Скорее всего, хозяевам удастся завоевать три очка.

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В параллельной встрече в Краснодаре «Зенит» рассчитывает на поражение «Динамо». При таком раскладе команда Сергея Семака снова становится чемпионом.

«Ростов» 19 мая прервал серию из трех поражений кряду. Команда дома одолела «Балтику» со счетом 2:1. На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в таблице, набрав 43 очка в 29 встречах.

В мае «Ростов» в гостях еще ни разу не выигрывал. 6 мая подопечные Валерия Карпина уступили «Локомотиву» со счетом 0:1, а 11 мая в Казани потерпели поражение от «Рубина» (1:3).

Ставка: Обе не забьют за 1.65.

«Милан» — «Салернитана»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» доигрывает текущий сезон. В последних восьми матчах одержана лишь одна победа. 24 мая стало известно об увольнении главного тренера. Россонери решили расстаться со Стефано Пиоли.

Сейчас у «Милана» 74 очка. Команда досрочно завоевала серебряные медали. Последний домашний матч в сезоне-2023/24 россонери должны выиграть.

От главного аутсайдера Серии А вряд ли кто-то ждет подвига в Милане. Из-за ужасной формы гости обречены и, скорее всего, снова проиграют. Букмекеры в таком исходе не сомневаются.

В первом круге «Милан» в гостях неожиданно сыграл с «Салернитаной» вничью 2:2. На своем поле россонери вряд ли потеряют очки. Миланскому коллективу по силам завершить чемпионат разгромной победой.

Ставка: Победа «Милана» с форой (-2) гола за 1.66.

Общий коэффициент — 3.97.