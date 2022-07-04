В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Швеции, Исландии и Норвегии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бранн» — «Брюне»

Футбол. Чемпионат Норвегии. 1-й дивизион

«Бранн» еще ни разу не проигрывал в новом сезоне. Судя по всему, клуб их Бергена решительно настроен вернуться в элитный дивизион.

Победная серия «Бранна» составляет уже семь матчей. И на этом отрезке ему удалось забить 25 (!) мячей. Очевидно, что подвинуть такую команду с первого места будет крайне сложно.

В трех недавних матчах на своем поле «Бранн» не потерял ни одного очка, забил 13 мячей и ни разу не пропустил.

«Брюне» находится рядом с зоной вылета, набрав в 11-ти матчах лишь девять очков. В общем, тут все ясно — гостей ждет разгром. Хозяева вряд ли станут скромничать, если судить по их предыдущим матчам.

Ставка: тотал «Бранна» больше 2,5 за 1.76.

«Гетеборг» — «Дегерфорс»

Футбол. Чемпионат Швеции

В гости к «Гетеборгу» приехала команда, которую ждет непростая борьба за выживание.

«Дегерфорс» занимает предпоследнее место. После 11 матчей у гостей всего лишь семь очков и очень неприятная разница «мячей» — «-15».

В первой половине мая «Дегерфорс» выиграл у соседей по таблице, но после потерпел два поражения. Правда, в предыдущем туре скромный клуб неожиданно отобрал очки у АИК — встреча завершилась вничью 1:1.

«Гетеборг» пока находится в середине таблице и у него тоже бывают не самые удачные матчи, но с таким соперником команда Микаэля Старе кое-как справится.

Ставка: победа «Гетеборга» за 1.65.

«Хабнарфьордюр» — «Стьярнан»

Футбол. Чемпионат Исландии

«Хабнарфьордюр» провалил начало сезона. После десяти туров хозяева находятся всего лишь на девятом месте (всего в чемпионате 12 клубов), набрав девять очков.

Безвыигрышная серия «Хабнарфьордюра» в рамках чемпионата составляет уже четыре матча. После двух поражений восьмикратный чемпион Исландии дважды сыграл вничью.

Примечательно, что «Хабнарфьордюр» ни разу не пропустил лишь в одном из десяти предыдущих матчей.

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«Стьярнан» находится на третьей строчке, правда, отставание от лидера составляет уже 12 очков. Но при этом у гостей в десяти матчах лишь одно поражение.

Вполне вероятно, что «Стьярнан» как минимум не проиграет, но в данном случае лучше сделать ставку на голы.

Ставка: обе команды забьют за 1.52.

Общий коэффициент — 4.41.