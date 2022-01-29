В данном экспрессе будут рассмотрены матчи чемпионатов Шотландии, Англии и Северной Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фулхэм» — «Блэкпул»

Футбол. Чемпионат Англии

«Фулхэм» лидирует в турнирной таблицы первого английского дивизиона, оторвавшись на пять баллов от второй позиции, имея при этом еще один матч в запасе.

После неудачного отрезка в декабре, где «дачники» пять встреч не могли выиграть, в текущем месяце они одержали четыре виктории подряд. Причем три из них были крупными. Неделю назад лондонцы в гостях переиграли «Сток Сити» со счетом 3:2.

«Блэкпул» в турнирной таблице Чемпионшипа идет только на 14 месте, не претендуя на путевку в элитный английский дивизион, но и вылет команде не грозит.

В конце прошлого года «мандарины» в чемпионате играли слабо, выиграв только одну встречу из десяти сыгранных. В январе же они поочередно на домашнем поле одержали минимальные виктории над «Халлом» и «Миллуоллом» (по 1:0).

«Дачники» находятся в прекрасной форме, в то время как «Блэкпул» крайне слабо проводит выездные встречи. Так что наверняка хозяева продолжат свою победную серию.

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1) за 1.50.

«Росс Каунти» — «Рейнджерс»

Футбол. Чемпионат Шотландии

«Росс Каунти» в этом сезоне предстоит вести борьбу за выживание. Пока со своей задачей коллектив справляется. Сейчас он идет десятым среди 12 участников, опережая опасную зону на шесть баллов.

Коллектив выступает с переменным успехом. Так за последние четыре встречи он чередовал выигрыши с поражениями. В прошлом туре он уступил на выезде «Данди Юнайтед» со счетом 1:2.

«Рейнджерс» же ведет борьбу с «Селтиком» за золотые медали шотландского первенства. Сейчас «плюшевые мишки» находятся на первой позиции, опережая своего заклятого врага всего на четыре балла.

Действующий чемпион крайне редко теряет очки на внутренней арене. Так за последние 11 встреч Премьер-лиги «Джерс» только раз не победили, сыграв вничью. В своей последней игре они дома одолели 1:0 «Ливингстон».

Виктория гостей в данном противостоянии не вызывает ни у кого сомнения. И, скорее всего, «рейнджеры» выиграют без пропущенных мячей, так как в последнем отрезке из семи игр они пропустили лишь гол.

Ставка: «Рейнджерс» победит и не пропустит за 1.77.

«Гленторан» — «Уорренпоинт»

Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

«Гленторан» соревнуется с «Линфилдом» за победу в чемпионате Северной Ирландии. На текущий момент он идет на второй позиции, но сопернику уступает всего лишь пункт.

За последние четыре месяца команда проиграла только одну встречу в рамках первенства. К данному же поединку она подходит с серией из трех викторий подряд, правда, все они были только с разницей в один мяч.

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«Уорренпоинт» замыкает турнирную таблицу чемпионата Северной Ирландии, набрав всего восемь баллов в 23 играх. И даже от вышестоящей команды он отстает на пять пунктов.

Последняя виктория коллектива датирована концом ноября. В последующих же десяти поединках коллектив дважды играл вничью и потерпел восемь поражений, причем в большинстве случаев без забитых мячей.

В родных стенах «Гленторан» с аутсайдером должен по увереннее разобраться, чем с другими соперниками. Ставим здесь с форой (-1,5) на хозяев.

Ставка: победа «Гленторана» с форой (-1,5) за 1.48.

Общий коэффициент — 3.92.