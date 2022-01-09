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    «Райо Вальекано»
    В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Германии, Испании и Греции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Райо Вальекано» — «Бетис»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Райо Вальекано» в текущего розыгрыша испанской Примеры выступает неплохо, находясь сейчас в турнирной таблице на седьмой строке, отставая от третьего места всего на три очка.

    Стоит отметить, что «пчелы» очень хорош выступают в родных стенах, не проиграв еще дома пока никому, а вот в гостях они постоянно допускают осечки. В предыдущем туре «Райо Вальекано» уступил на везде «Атлетико» со счетом 0:2.

    «Бетис» как раз находится на третьей строке в турнирной таблице Примеры, но много проигрывает двум лидерам, а вот конкуренты находятся на незначительном расстоянии.

    С середины ноября севильцы в чемпионате выдали серию из четырех побед подряд, после этого они в гостях проиграли «Атлетику» из Бильбао 2:3, а также на своем поле уступили «Сельте» 0:2.

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    • «Райо» дома выглядит очень хорошо, а вот «Бетис» в последнее время выступает не лучшим образом, так что хозяева не должны проиграть в этом противостоянии.

    Ставка: 1Х за 1.48.

    «Герта» — «Кельн»

    Футбол. Чемпионат Германии

    После первого круга «Герта» обосновалась всего лишь на 11 месте в турнирной таблице Бундеслиги, но от еврокубковой зоны она отстает на шесть баллов.

    За последние пять туров команда из Берлина по два раза побеждала и расходилась миром, а также раз уступила, проиграв на выезде на выезде «Майнцу» 0:4. В своей последней проведенной игре чемпионата «Старая Дама» дома одолела дортмундскую «Боруссию» 3:2.

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    «Кельн» довольно-таки неплохо провел половину дистанции в чемпионате, занимая в турнирной таблице восьмую строчку, отставая от шестой позиции всего два очка.

    Отметим, что у «козлов» в этой Бундеслиге только четыре поражения. В последний раз они уступили в первой половине декабря, проиграв дома «Аугсбургу» 0:2, после чего обыгрывали на выезде «Вольфсбург» 3:2, а также дома «Штутгарт» 1:0.

    Зачастую матчи с участием этих клубов выходят более-менее результативными, и в их очном противостоянии вполне можно ожидать хотя бы пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.43.

    «Олимпиакос» — «Астерас»

    Футбол. Чемпионат Греции

    «Олимпиакос» мчится к своему очередному чемпионскому титулу в Греции. Команда уверенно лидирует в текущем первенстве, значительно оторвавшись от ближайшего преследователя.

    За всю турнирную дистанцию «легенды» пока не потерпели ни одного поражения, 13 раз выиграв при трех ничьих. В минувшем турне они на выезде не справились с «Аполлоном» 0:0, но перед этим выиграли четыре игры подряд «всухую».

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    «Астерас» же ведет борьбу за попадание в финальную шестерку. Сейчас коллектив идет на восьмой строке, отставая от заветной позиции на два балла.

    Клуб из Триполи за последние четыре игры чемпионата смог победить в двух их них, при чем оба раза на своем поле. Также в этот период он раз сыграл вничью и раз уступил.

    После осечки в прошлом туре «легенды» наверняка реабилитируются, победив в домашнем матче середняка.

    Ставка: победа «Олимпиакоса» за 1.35.

    Общий коэффициент — 2.85.

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    Экспресс дня 9 января: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Экспресс. Домашние «пчелы» и голы в Берлине
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