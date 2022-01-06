В традиционном экспрессе из трех матчей от Livesport.ru на этот раз будут поединки итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лацио» — «Эмполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Лацио» первый круг завершил на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая на балл от шестой еврокубковой строчки, а вот от топ-4 отрыв составляет семь очков.

Перед перерывом римляне смогли выиграть две игры подряд, поочередно с одинаковым счетом по 3:1 одолев дома «Дженоа» и на выезде «Венецию». Отметим, что «орлы» сильно выступают в родных стенах, победив семь игр из десяти при одном фиаско.

«Эмполи» хорошо проводит текущий сезон, находясь на строку ниже своего предстоящего противника, уступая ему четыре пункта.

А вот «синие» завершили 2021 год не совсем удачно, расписав на выезде мировую со «Специей» 1:1 и проиграв в родных стенах 2:4 «Милану». Перед этим они выиграли три поединка подряд, среди которых был гостевой выигрыш над «Наполи» — 1:0.

Хотя команды и являются соседями по турнирке, но явным фаворитом здесь выступает «Лацио», на который мы и рекомендуем ставить.

Ставка: победа «Лацио» за 1.64.

«Аталанта» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Аталанта» финишировала после первого круга на четвертой позиции в турнирной таблице, оторвавшись на четыре пункта от пятой строки. От лидера же команда отстает значительно.

Бергамцы неудачно завершили прошлый год, набрав в двух последних матчах только балла, расписав выездную мировую с «Дженоа» 0:0. Туром же ранее они дома уступили «Роме» со счетом 1:4.

«Торино» же разместился в середине турнирки, не надеясь попасть в еврокубки, но и вылет команде из Турина вряд ли грозит.

В своей последней проведенной встрече «быки» уступили на выезде «Интеру» со счетом 0:1. А перед этим они не проигрывали в рамках чемпионата на протяжении четырех матчей, дважды победив в этот период при двух ничьих.

После ряда неудач бергамцы бросят все силы для завоевания трех очков в предстоящей игре.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.55.

«Фиорентина» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

«Фиорентина» первый круг итальянской Серии А завершила на седьмом месте в турнирной таблице, уступая четвертой лигачемпионовской строке шесть баллов.

Завершили первую половину чемпионата «фиалки» гостевой ничьей с «Вероной» 1:1, тем самым продлив беспроигрышную серию до пяти встреч. Отметим, что на своем поле они не проигрывают с начала октября.

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«Удинезе» разместился во второй части турнирной таблицы чемпионата Италии, находясь сейчас только на 14 позиции, обходя зону вылета на девять баллов.

В предыдущем поединке Серии А фриульцы на выезде разгромили «Кальяри» 4:0, добившись своей первой виктории за шесть последних туров, но и уступали в этом отрезке всего дважды, и оба раза в гостях.

«Фиалки» сильно играет в родных стенах, а фриульцы же вне родных стен могут тягаться только с аутсайдерами. Так что в данном сражении ставим на победу хозяев.

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.62.

Общий коэффициент — 4.11.