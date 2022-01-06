«Лацио» — «Эмполи»
Футбол. Чемпионат Италии
«Лацио» первый круг завершил на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая на балл от шестой еврокубковой строчки, а вот от топ-4 отрыв составляет семь очков.
Перед перерывом римляне смогли выиграть две игры подряд, поочередно с одинаковым счетом по 3:1 одолев дома «Дженоа» и на выезде «Венецию». Отметим, что «орлы» сильно выступают в родных стенах, победив семь игр из десяти при одном фиаско.
«Эмполи» хорошо проводит текущий сезон, находясь на строку ниже своего предстоящего противника, уступая ему четыре пункта.
А вот «синие» завершили 2021 год не совсем удачно, расписав на выезде мировую со «Специей» 1:1 и проиграв в родных стенах 2:4 «Милану». Перед этим они выиграли три поединка подряд, среди которых был гостевой выигрыш над «Наполи» — 1:0.
Хотя команды и являются соседями по турнирке, но явным фаворитом здесь выступает «Лацио», на который мы и рекомендуем ставить.
Ставка: победа «Лацио» за 1.64.
«Аталанта» — «Торино»
Футбол. Чемпионат Италии
«Аталанта» финишировала после первого круга на четвертой позиции в турнирной таблице, оторвавшись на четыре пункта от пятой строки. От лидера же команда отстает значительно.
Бергамцы неудачно завершили прошлый год, набрав в двух последних матчах только балла, расписав выездную мировую с «Дженоа» 0:0. Туром же ранее они дома уступили «Роме» со счетом 1:4.
«Торино» же разместился в середине турнирки, не надеясь попасть в еврокубки, но и вылет команде из Турина вряд ли грозит.
В своей последней проведенной встрече «быки» уступили на выезде «Интеру» со счетом 0:1. А перед этим они не проигрывали в рамках чемпионата на протяжении четырех матчей, дважды победив в этот период при двух ничьих.
После ряда неудач бергамцы бросят все силы для завоевания трех очков в предстоящей игре.
Ставка: победа «Аталанты» за 1.55.
«Фиорентина» — «Удинезе»
Футбол. Чемпионат Италии
«Фиорентина» первый круг итальянской Серии А завершила на седьмом месте в турнирной таблице, уступая четвертой лигачемпионовской строке шесть баллов.
Завершили первую половину чемпионата «фиалки» гостевой ничьей с «Вероной» 1:1, тем самым продлив беспроигрышную серию до пяти встреч. Отметим, что на своем поле они не проигрывают с начала октября.
«Удинезе» разместился во второй части турнирной таблицы чемпионата Италии, находясь сейчас только на 14 позиции, обходя зону вылета на девять баллов.
В предыдущем поединке Серии А фриульцы на выезде разгромили «Кальяри» 4:0, добившись своей первой виктории за шесть последних туров, но и уступали в этом отрезке всего дважды, и оба раза в гостях.
«Фиалки» сильно играет в родных стенах, а фриульцы же вне родных стен могут тягаться только с аутсайдерами. Так что в данном сражении ставим на победу хозяев.
Ставка: победа «Фиорентины» за 1.62.
Общий коэффициент — 4.11.