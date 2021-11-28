В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Франции, Швеции и Шотландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Сент-Этьен» — ПСЖ

Футбол. Чемпионат Франции

«Сент-Этьен» в турнирной таблице Лиги 1 с 12 очками разместился в зоне вылета, на 19 позиции. Однако от 17-й безопасной строки коллектив отстает всего на пункт.

Большинство своих баллов «зеленые» набрали в последних четырех турах, дважды сыграв вничью и дважды победив. Обе виктории были в минувших двух игровых днях — дома над «Клермоном» 3:2 и в гостях над «Труа» 1:0.

Парижане несколько дней тому назад проиграли на выезде «Ман Сити» 1:2 в ЛЧ, но обеспечили себе выход в плей-офф. В чемпионате Франции они уверенно лидируют. За 14 туров они набрали 37 очков и оторвались от ближайшего преследователя уже на 11 баллов.

В данном первенстве ПСЖ терял очки только в двух случаях из 13, раз проиграв при одной ничьей. В своей последней игре Лиги 1 столичный клуб смог переиграть на своем поле «Нант» со счетом 3:1.

Парижане после фиаско в Англии будут решительно настроены реабилитироваться перед своими фанами в игре с аутсайдером Лиги 1.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.50.

«Кальмар» — «Мальме»

Футбол. Чемпионат Швеции

За два тура до финиша шведского чемпионата «Кальмар» находится на шестой позиции в турнирной таблице, однако на еврокубки не претендует, так как отстает от заветной третьей строки на шесть баллов.

«Красно-белые» вышли победителями из своих последних трех встреч, два из которых были выездными. Перед этим коллектив проиграл две игры из трех при одной мировой.

«Мальме» же возглавляет турнирную таблицу Аллсвенскан, но преследователи отстают совсем незначительно, и любая потеря очков может лишить их лидерства.

Накануне «небесно-голубые» расписали дома мировую с «Зенитом» 1:1 в ЛЧ, где они уже точно будут последними в группе. А в своей последней игре чемпионата страны они не смогли на своем поле справиться с «Хеккеном» 2:2. Перед этим в первенстве было пять викторий в шести матчах.

«Мальме» теперь может полностью сконцентрироваться на внутреннем первенстве, и обязан обыгрывать «Кальмар» даже в гостях.

Ставка: победа «Мальме» за 1.71.

«Ливингстон» — «Рейнджерс»

Футбол. Чемпионат Шотландии

«Ливингстон» идет на третьем месте с конца. У команды на счету только 13 баллов, но от первой шестерки первенства отстает всего лишь на три пункта.

К данной встрече коллектив подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, которую начал двумя выигрышами, а продолжил тремя ничейными результатами подряд.

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«Рейнджерс» на текущий момент возглавляет турнирную таблицу ШПЛ, но отрыв от второго «Селтика» составляет всего лишь четыре пункта.

В середине недели клуб из Глазго обыграл пражскую «Спарту» 2:0 в ЛЕ и обеспечел себе евровесну. В последней же игре чемпионата Шотландии «Джерс» дома одолели аутсайдера «Росс Каунти» — 4:2.

«Рейнджерс» удачно играют против «Ливингстона», выиграв пять последние игры. Ожидаем, что и сейчас сильнее будет коллектив из Глазго.

Ставка: победа «Ренджерс» с форой (-1) за 1.51.

Общий коэффициент — 3.87.