В субботнем экспрессе рассмотрим матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с участием сборных Франции, Нидерландов и Финляндии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Финляндия — Казахстан

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Сборная Казахстана едет в Финляндию после сложнейшего матча с Украиной. Казахи сенсационно вырвали ничью, при этом забив спасительный гол уже в компенсированное время.

И самое удивительное, что порой Казахстан демонстрировал очень качественный футбол. Так что уже можно смело говорить, что две ничьи с Украиной в текущем отборе совсем не случайность.

Но есть подозрение, что у казахов может не хватить сил на матч с Финляндией. Слишком уж энергозатратной и эмоциональной получилась встреча с Украиной. А потом еще и многочасовой перелет в Хельсинки.

Главный же аргумент заключается в том, что Финляндия на данный момент коварней Украины. Может быть, финны не умеют красиво атаковать, но играть против них точно не проще. Скорее всего, хозяева наберут три очка.

Ставка: победа Финляндии за 1.48.

Нидерланды — Черногория

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

В группе G, куда попали Нидерланды и Черногория, после четырех туров шансы выйти на чемпионат мира сохраняют пять из шести команд.

Голландцы и черногорцы, набравшие по семь очков, находятся позади Турции. В общем, расслабляться никому нельзя, в том числе мощным Нидерландам.

Ранее на этой неделе команда Луи ван Гала сыграла вничью с Норвегией (1:1), а Черногория отобрала очки у Турции (2:2). При этом черногорцы по ходу встречи уступали 0:2, но в итоге организовали камбэк со спасительным голом на седьмой добавленной минуте.

Нидерланды ждет игра с непростым соперникам, но хозяева, скорее всего, выиграют и забьют как минимум два мяча.

Ставка: тотал Нидерландов больше 2,5 за 1.76.

Украина — Франция

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

В Украине начинают потихоньку привыкать к мысли, что на чемпионат мира сборная не поедет. Это очень больно после крутейшего выступления на Евро-2020, но реальность такова, что до Катара украинцам пока очень далеко.

Четыре первых матча отбора на ЧМ с участием украинцев завершились вничью. Ранее на этой неделе они не смогли выиграть у Казахстана. Невероятно драматичная встреча с Нур-Султане завершилась вничью 2:2. Казахи ушли от поражения на последней минуте.

Украина, как и в большинстве предыдущих матчей, постоянно создавала моменты, но при этом у нее просто катастрофические проблемы в обороне.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сборная Франции в предстоящем матче сыграет без Килиана Мбаппе, но для победы над Украиной хватит и Антуана Гризманна. С такой защитой у команды Александра Петракова, который сменил на посту главного тренера Андрея Шевченко, почти нет шансов на положительный результат.

Если даже Казахстан забил Украине два мяча, то французы точно не станут скромничать. Опять-таки, даже без Мбаппе.

Ставка: тотал Франции больше 1,5 за 1.90.

Общий коэффициент — 4.94.