22 июня пройдет заключительный тур в группе D на Евро, а в чемпионате Казахстана состоится очередной игровой день.

Чехия — Англия

Футбол. Чемпионат Европы. Групповой этап. 3-й тур

Сборная Чехии в первых двух турах набрала четыре очка, и уже практически себе гарантировала место в плей-офф. В стартовом поединке чехи переиграли Шотландию со счетом 2:0, а во втором матче разошлись миром с Хорватией, сыграв 1:1.

А вот перед чемпионатом Европы Чехии играла не так удачно, потерпев в спаррингах разгромное поражение от сборной Италии 0:4, но одолев скромную команду Албании 3:1. Отметим, что за семь официальных игр она потерпела только одно фиаско.

Команда Англии также набрала четыре очка в двух играх Евро-2020. Начала она свой путь с виктории над сборной Хорватии 1:0, после чего разошлась миром со сборной Шотландии, сыграв 0:0.

Англичане в текущем календарном году пока никому еще не проигрывали. Сперва они в отборе к чемпионату мира одержали три победы, а затем дважды выиграли и в товарищеских матчах.

Ординар на матч опубликован тут

Англичане наверняка будут настроены выиграть свою группу. А для этого им нужна только победа. Прогнозируем, что родоначальники ее добудут.

Ставка: победа Англии за 1.63.

Хорватия — Шотландия

Футбол. Чемпионат Европы. Групповой этап. 3-й тур

После двух туров текущего Евро сборная Хорватии набрала только один балл, и рискует не пробиться в плей-офф. В стартовом матче «клетчатые» проиграли Англии со счетом 0:1, после чего сыграли вничью со сборной Чехии 1:1.

Подготовку к турниру хорваты также провели не особо удачно, в товарняках разойдясь миром со сборной Армении 1:1, а также потерпев поражение от Бельгии 0:1. Также были некоторые проблемы на старте отбора к ЧМ-2022.

В копилке сборной Шотландии тоже всего один набранный балл. В первом туре шотландцы проиграли сборной Чехии 0:2, а затем разошлись миром со сборной Англии, сыграв 0:0.

Перед Евро шотландцы в спаррингах сумели сыграть вничью со сборной Нидерландов 2:2 и одержали победу над сборной Люксембурга 1:0. В отборе к ЧМ-2022 у них две мировые и победа над аутсайдером.

Ординар на матч опубликован тут

Обеим командам для выхода в плей-офф необходимо только выигрывать, поэтому они не будут отсиживаться в обороне, что должно вылиться в не один забитый мяч.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.53.

«Астана» — «Ордабасы»

Футбол. Чемпионат Казахстана. 17-й тур

«Астана» — лидер текущего чемпионата Казахстана. У нее в активе 38 очков и отрыв от ближайшего составляет три балла. Отметим, что в текущем первенстве она еще не уступала.

В минувшем туре первенства коллектив из Нур-Султана обыграл на выезде «Атырау» со счетом 2:0, а перед эти три встречи подряд завершил мировыми исходами (дважды по 1:1 и раз 2:2).

Ординар на матч опубликован тут

«Ордабасы» находятся в середине турнирной таблицы казахского первенства, но от зоны еврокубков отстает всего на расстоянии одной победы, имея при этом игру в запасе.

За последние девять игр чемпионата команда добыла всего одну викторию, а также три раза проиграла и пять встреч сведя вничью. К слову, только один матч из этой серии был верховым.

На своей арене лидер первенства должен взять три очка с соперником, который в последнее время уж очень неубедителен.

Ставка: победа «Астаны» за 1.60.

Общий коэффициент — 3.99.