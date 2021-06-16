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    «Буде-Глимт» снова выиграет, а в Осло будет результативно

    Экспресс дня 16 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 июня
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    «Мольде» по итогам предстоящего тура может вплотную приблизиться к лидеру
    В новом экспрессе рассмотрим сразу три предстоящих матча в чемпионате Норвегии.

    «Буде-Глимт» — «Стремсгодсет»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Буде-Глимт», похоже, и в этом сезоне будет главным претендентом на золотые медали. В прошлом туре действующий чемпион одержал домашнюю победу над «Мьендаленом» (2:0) и поднялся в турнирной таблице на первое место.

    В текущем чемпионате «Буде-Глимт» набрал уже 16 очков. Хозяева уступили только в одном из семи предыдущих матчей. В конце мая команда из города Будё устурила в гостях «Одд».

    В четырех домашних матчах «Буде-Глимт» одержал три победы и один раз сыграл вничью.

    «Стремсгодсет» пока провел пять матчей. В минувшее воскресенье гости прервали безвыигрышную серию, одержав домашнюю победу над «Русенборгом». В гостях «Стремсгодсет» играет заметно хуже.

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    Пять предыдущих матчей между этими командами завершились победами «Буде-Глимт». Скорее всего, норвежский чемпион продлит серию.

    Ставка: победа «Буде-Глимт» с форой (-1,5) за 1.97.

    «Мольде» — «Сарпсборг»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Мольде» — еще один из фаворитов нового чемпионата Норвегии. Команда, за которую когда-то играл Эрлинг Холанд, после семи сыгранных матчей находится на третьем месте. Отставание от лидера составляет всего лишь два очка.

    В прошлом туре «Мольде» спокойно выиграл у «Саннефьорда». Уверенная гостевая победа со счетом 3:1.

    Правда, перед этим были два не самых удачных матча, которые принесли хозяевам лишь одно очко.

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    «Сарпсборг» пока сыграл на два матча меньше. В пяти играх у гостей только одно поражение, но при этом они трижды сыграли вничью.

    И еще один интересный момент: во всех предыдущих матчах с участием «Сарпсборга» в этом сезоне было забито меньше трех мячей.

    Но ближайший матч вряд ли будет скупым на голы. У «Мольде» с атакой все в порядке, поэтому гостям надо готовиться к сложной игре.

    Ставка: тотал «Мольде» больше 1,5 за 1.43.

    «Волеренга» — «Одд»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Волеренга» после семи сыгранных матчей набрала 11 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.

    В минувшее воскресенье команда из Осло потерпела крупное гостевое поражение от Викинга«, но перед этим были победы над "Мольде" и "Саннефьордом".

    Также стоит отметить, что "Волеренга" забивала хотя бы один мяч в каждом матче текущего чемпионата.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Тем временем "Одд", сыгравший на два матча меньше, пока всего лишь 13-й. Но при этом интересно, что свою единственную пока что победу эта команда одержала над действующим чемпионом "Буде-Глимт". Но больше, наверное, надо обратить внимание на то, как "Одд" играет в гостях. Пока что не очень хорошо.

    В общем, матч не такой уж простой, гости тоже могут удивить, поэтому пойдем самым простым путем — сделаем ставку на голы.

    Ставка: обе забьют за 1.81.

    Общий коэффициент — 5.10.

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