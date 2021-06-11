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    Долгожданный старт Евро-2020 и победы фаворитов в чемпионате Ирландии

    Экспресс дня 11 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 июня
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    Сборная Италии
    11 июня состоится матч-открытие на Евро-2020, а в Ирландии пройдут матчи очередного тура внутреннего первенства.

    Италия — Турция

    Футбол. Чемпионат Европы. Групповой этап. 1-й тур

    Национальная команда Италии выиграла все десять матчей в своей отборочной группе к чемпионату Европы. После этого итальянцы вышли в плей-офф Лиги наций.

    В марте Скуадра Адзурра в квалификации к чемпионату мира 2022 года стартовала с трех побед с одинаковым счетом 2:0 над Северной Ирландией, Болгарией и Литвой. При этом перед стартом на Евро она разгромила 7:0 Сан-Марино и 4:0 Чехию. Отметим, что беспроигрышная серия сборной Италии составляет 27 матчей.

    Сборная Турции достаточно уверенно пробилась в финальную часть Евро, в своей отборочной группе выиграв семь встреч из десяти. В марте турки успешно стартовали в квалификации на ЧМ, сумев обыграть Нидерланды (4:2) и разгромить на выезде сборную Норвегии (3:0), но не справились с Латвией, сыграв дома вничью 3:3.

    Накануне Евро «янычары» провели три товарищеских матча. В этих поединках были обыграны Азербайджан (2:1) и Молдавия (2:0), а встреча против Гвинеи закончился вничью со счетом 0:0.

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    • Хотя зачастую матчи-открытия больших турниров проходят с небольшим количеством забитых мячей, но так как обе сборные весьма хорошо действуют в атаке, то на этот раз на пару голов вполне можно рассчитывать.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.45.

    «Дандолк» — «Уотерфорд Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Ирландии. 15-й тур

    Прошлогодний чемпион Ирландии на данный момент идет только седьмым среди десяти участников. От лидера он отстает уже на много, а еврокубковой позиции проигрывает всего лишь пять пунктов.

    Старт плохо выдался для «Дандолка», ведь первую победу он одержал только в седьмом туре. В последующих семи поединках коллектив по два раза играл вничью и уступал, а также трижды выиграл. Одна из викторий была в минувшем игровом дне над «Сент-Патрикс» 2:0.

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    «Уотерфорд Юнайтед» с шестью набранными баллами засел на самом дне турнирной таблицы. В лучшем случае коллектив сможет побороться за девятую строку в этом сезоне, от которой сейчас отстает на балл.

    За всю турнирную дистанцию «Уотерфорд» добился двух викторий и 12 раз терпел фиаско. На текущий момент у команды 8-матчевая проигрышная серия, где она смогла забить всего лишь один гол.

    Чемпион всеми силами будет стараться исправить неудачный старт, набирая теперь очки исправно, тем более в игре с аутсайдером. Ставим на хозяев с форой -1.

    Ставка: победа «Дандолка» с форой -(1) за 1.35.

    «Шемрок Роверс» — «Финн Хэрпс»

    Футбол. Чемпионат Ирландии. 15-й тур

    С 30 зачетными пунктами «Шемрок Роверс» после 14 туров идет на второй позиции в турнирной таблице ирландского первенства, уступая всего лишь балл лидеру.

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    «Зелено-белые» за первые десять туров чемпионата смогли одержать восемь викторий и дважды сыграли вничью, затем у них была 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой они дважды проиграли, а в прошлом туре коллектив нанес поражение предпоследней команде первенства на ее поле 1:0.

    «Финн Хэрпс» разместился на шестой строке в турнирной таблице, имея в своей копилке 18 набранных пунктов и отстает от еврокубковой зоны всего на четыре очка.

    Коллектив успешно стартовал, набрав в первых четырех турах десять баллов, но затем сбавил обороты, выиграв только дважды при двух мировых и шести фиаско. Одно из них было в прошлом туре дома от «Слайго» 1:2.

    При благоприятном стечении обстоятельств «Шемрок Роверс» может даже подняться на первую строку, однако для этого обязательно нужно побеждать в данном поединке. Думаем, что хозяева добьются виктории.

    Ставка: победа «Шемрок Роверс» за 1.34.

    Общий коэффициент — 2.62.

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