В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки из Бундеслиги, Примеры и Серии А.

«Севилья» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 34-й тур

«Севилья» за пять туров до финиша в турнирной таблице испанской Примеры идет четвертой. От первой строчки команда отстает всего на три балла, поэтому еще может побороться за чемпионство.

«Нервионцы» не проигрывают в чемпионате страны с начала марта. Сейчас у них серия из пяти побед подряд. В предыдущем туре они на домашнем поле одержали викторию над «Гранадой» со счетом 2:1.

«Атлетик» за пять туров до финиша Примеры размещается только на десятой строчке в турнирной таблице, уже ни на что не претендуя.

Баски в чемпионате вот уже семь туров обходятся без поражений, где шесть раз расходились миром, а также дома одолели «Атлетико» (2:1). В своем последнем сыгранном матче они в родных стенах поделили очки с «Вальядолидом» (2:2).

В данном поединке ставим на викторию хозяев, которые имеют еще неплохие шансы завоевать золотые награды.

Ставка: победа «Севильи» за 1.64.

«Торино» — «Парма»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

«Торино» борется за выживание. В данный момент клуб из Турина занимает в турнирной таблице 16 место, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

«Быки» в апреле выдали отрезок из четырех матчей без поражений, по два раза разойдясь миром и победив, и только в прошлом туре они данную серию прервали, дома проиграв «Наполи» со счетом 0:2.

«Парме» только чудо может избежать вылет в Серию Б. Команда идет в чемпионате Италии на 19 строке, отставая от 17 спасительного места на 11 очков.

«Крестоносцы» обходятся без побед с середины марта. Сейчас у них 4-матчевая проигрышная серия, где они пропускали не меньше трех мячей за игру. В предыдущем туре коллектив на домашнем поле уступил «Кротоне» со счетом 3:4.

«Торино» на домашнем поле обязан обыгрывать «Парму», которая на последнем отрезке сезона выступает ужасно.

Ставка: победа «Торино» за 1.60.

«Майнц» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 29-й тур

В данный момент «Майнц» в турнирной таблице Бундеслиги занимает 12 строчку, имея запас перед зоной вылета в пять очков, но плюс к этому он имеет один поединок в запасе.

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«Карнавальщики» хорошо проводят заключительный отрезок чемпионата, имея серию из семи встреч без поражений, где они дважды разошлись миром и пять раз побеждали. В предыдущем матче «Майнц» сенсационно дома одолел «Баварию» со счетом 2:1.

«Герта» сейчас находится на 17 месте в турнирной таблице БЛ. Отстает же она от 15 спасительной строчки на четыре очка, однако у нее еще три матча в запасе.

В пяти своих предыдущих встречах чемпионата берлинцы по два раза одерживали виктории и играли вничью, а также уступили в гостях «Боруссии» Д (0:3). В прошлом туре «Герта» в родных стенах поделила очки с менхенгладбахской «Боруссией», сыграв 2:2.

Так как поединок будет важен для обоих команд, то наверняка он не будет отличаться высокой результативностью.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.38.

Общий коэффициент — 3.62.