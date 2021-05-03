ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Уфа»По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки Агуэро вдохновил «Сити» на важную победу«Манчестер Сити» близок к тому, о чем мы давно знаем Джордже Деспотович«Рубин» победил «Динамо». Казанцы сделали важный шаг на пути к еврокубкам
  • 06:00
    • Россия разгромила Чехию в заключительном матче группового этапа ЮЧМ
  • 06:47
    • Сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021
  • 23:55
    • «Лилль» обыграл «Ниццу» и вернул лидерство в чемпионате Франции
  • 23:51
    • «Реал» обыграл «Осасуну» в Мадриде
  • 23:44
    • «Милан» обыграл «Беневенто» и поднялся на второе место в Серии А
  • 23:38
    • «Боруссия» разгромила «Хольштайн» и вышла в финал Кубка Германии
  • 21:28
    • Дубль Хаверца принес «Челси» победу над «Фулхэмом»
    Все новости спорта

    Победа «Севильи», разборки аутсайдеров в Серии А и Бундеслиги

    Экспресс дня 3 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Севилья»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки из Бундеслиги, Примеры и Серии А.

    «Севилья» — «Атлетик»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 34-й тур

    «Севилья» за пять туров до финиша в турнирной таблице испанской Примеры идет четвертой. От первой строчки команда отстает всего на три балла, поэтому еще может побороться за чемпионство.

    «Нервионцы» не проигрывают в чемпионате страны с начала марта. Сейчас у них серия из пяти побед подряд. В предыдущем туре они на домашнем поле одержали викторию над «Гранадой» со счетом 2:1.

    «Атлетик» за пять туров до финиша Примеры размещается только на десятой строчке в турнирной таблице, уже ни на что не претендуя.

    Баски в чемпионате вот уже семь туров обходятся без поражений, где шесть раз расходились миром, а также дома одолели «Атлетико» (2:1). В своем последнем сыгранном матче они в родных стенах поделили очки с «Вальядолидом» (2:2).

  • Лига конференций. Ответы на вопросы о новом турнире
  • Третий еврокубок УЕФА дебютирует в новом сезоне
  • 29/04/2021

    • В данном поединке ставим на викторию хозяев, которые имеют еще неплохие шансы завоевать золотые награды.

    Ставка: победа «Севильи» за 1.64.

    «Торино» — «Парма»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

    «Торино» борется за выживание. В данный момент клуб из Турина занимает в турнирной таблице 16 место, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

    «Быки» в апреле выдали отрезок из четырех матчей без поражений, по два раза разойдясь миром и победив, и только в прошлом туре они данную серию прервали, дома проиграв «Наполи» со счетом 0:2.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Парме» только чудо может избежать вылет в Серию Б. Команда идет в чемпионате Италии на 19 строке, отставая от 17 спасительного места на 11 очков.

    «Крестоносцы» обходятся без побед с середины марта. Сейчас у них 4-матчевая проигрышная серия, где они пропускали не меньше трех мячей за игру. В предыдущем туре коллектив на домашнем поле уступил «Кротоне» со счетом 3:4.

    «Торино» на домашнем поле обязан обыгрывать «Парму», которая на последнем отрезке сезона выступает ужасно.

    Ставка: победа «Торино» за 1.60.

    «Майнц» — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 29-й тур

    В данный момент «Майнц» в турнирной таблице Бундеслиги занимает 12 строчку, имея запас перед зоной вылета в пять очков, но плюс к этому он имеет один поединок в запасе.

    Все прогнозы на футбол

    «Карнавальщики» хорошо проводят заключительный отрезок чемпионата, имея серию из семи встреч без поражений, где они дважды разошлись миром и пять раз побеждали. В предыдущем матче «Майнц» сенсационно дома одолел «Баварию» со счетом 2:1.

    «Герта» сейчас находится на 17 месте в турнирной таблице БЛ. Отстает же она от 15 спасительной строчки на четыре очка, однако у нее еще три матча в запасе.

    В пяти своих предыдущих встречах чемпионата берлинцы по два раза одерживали виктории и играли вничью, а также уступили в гостях «Боруссии» Д (0:3). В прошлом туре «Герта» в родных стенах поделила очки с менхенгладбахской «Боруссией», сыграв 2:2.

    Так как поединок будет важен для обоих команд, то наверняка он не будет отличаться высокой результативностью.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.38.

    Общий коэффициент — 3.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Мухова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Оренбург — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Акрон — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Химки — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шинник — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бордо — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Фучович — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вальядолид — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Плишкова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аякс — Эммен
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021
    Экспресс дня 3 мая: прогноз, ставка (3.62), статистика, коэффициенты матча 03.05.2021. Экспресс. Победа «Севильи», разборки аутсайдеров в Серии А и Бундеслиги
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры