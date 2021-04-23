В новом экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Англии, Франции и Германии.

«Арсенал» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

За шесть туров до завершения этого розыгрыша АПЛ «Арсенал» в турнирной таблице занимает только девятое место, уступая пятой еврокубковой строчке уже девять очков, которые будет практически невозможно отыграть.

За прошедшие семь матчей чемпионата «канониры» по три раза побеждали и расходились миром, а также дома крупно проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:3. В своем последнем проведенном поединке первенства лондонцы дома поделили очки с «Фулхэмом» (1:1).

«Эвертон» на текущий момент находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ливерпульцы опережают предстоящего соперника на три балла и имеет одну игру в запасе.

Сейчас у «ирисок» 5-матчевая безвыигрышная серия в рамках Премьер-лиги, где они два раза проиграли и три встречи свели вничью. В своем прошлом матче они на домашнем поле разошлись миром с «Тоттенхэмом», сыграв 2:2.

Так как ни одну из команд не устроит ничья, то от данного поединка ждем атакующего футбола с забитыми мячами.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.55.

«Реймс» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур

За пять туров до финиша первенства «Реймс» в турнирной таблице находится на 11 строчке. Вылет клубу уже не грозит, однако и выше девятой позиции он не поднимется.

В данный момент у «красно-белых» 9-матчевая беспроигрышная серия, но в этот период они смогли победить всего лишь дважды. В прошлом туре «Реймс» на домашнем поле сыграл вничью с «Мецом» со счетом 0:0.

«Марсель» за пять туров до конца чемпионата идет шестым в турнирной таблице Лиги 1, однако четвертой строчке он проигрывает очень много, и может рассчитывать только на пятое место.

«Провансальцы» за последние шесть встреч первенства по разу проигрывали и играли вничью, а также добились четырех викторий. В своей последней проведенной игре они в родных стенах одолели «Лорьян» со счетом 3:2.

Большинство матчей с участием «Реймса» не приносят большого количества забитых мячей. Скорее всего, и эта встреча не станет исключением.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.37.

«Аугсбург» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 31-й тур

«Аугсбург» за четыре тура до конца чемпионата находится на 11 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея запас перед зоной вылета в семь очков, что почти гарантирует команде сохранение прописки в элите.

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В пяти предыдущих поединках первенства «фуггеры» трижды проигрывали на выезде, а на дома одолели «Хоффенхайм» (2:1) и сыграли вничью с «Арминией» (0:0). В прошлом поединке они в гостях уступили «Айнтрахту» со счетом 0:2.

«Кельну» еще предстоит отстаивать свое место в Бундеслиги. Сейчас коллектив в турнирной таблице Бундеслиги занимает только 17 место, уступая спасительной 15 строке четыре балла.

В своей последней игре чемпионата «козлы» на домашнем поле сенсационно переиграли «РБ Лейпциг» со счетом 2:1, прервав серию из девяти встреч без викторий, семь из которых были проиграны.

«Кельну» вполне по сила не проиграть на поле уже утратившего турнирную мотивацию «Аугсбурга».

Ставка: Х2 за 1.45.

Общий коэффициент — 3.07.