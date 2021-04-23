ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — ЦСКАСамый лучший коллектив. Десятая победа подряд вывела «Локо» в финал Кубка Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм»Кто возглавит «Тоттенхэм»? Фанаты против СуперлигиТрест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток
  • 09:58
    • Сорокин: Москва и Санкт-Петербург готовы к приему большого количества болельщиков
  • 09:43
    • СМИ: «Краснодар» хочет купить полузащитника «Локомотива» Мухина
  • 07:18
    • Президент Суперлиги заявил, что проект еще не умер
  • 00:59
    • «Реал» разгромил «Кадис», Бензема оформил дубль
  • 00:52
    • УЕФА исключил Бильбао из списка городов-хозяев Евро-2020
  • 00:28
    • «Монако» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции
  • 00:19
    • «Ман Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
    Все новости спорта

    Голевой матч в Лондоне и неуступчивый «Реймс»

    Экспресс дня 23 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал»
    В новом экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Англии, Франции и Германии.

    «Арсенал» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    За шесть туров до завершения этого розыгрыша АПЛ «Арсенал» в турнирной таблице занимает только девятое место, уступая пятой еврокубковой строчке уже девять очков, которые будет практически невозможно отыграть.

    За прошедшие семь матчей чемпионата «канониры» по три раза побеждали и расходились миром, а также дома крупно проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:3. В своем последнем проведенном поединке первенства лондонцы дома поделили очки с «Фулхэмом» (1:1).

    «Эвертон» на текущий момент находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ливерпульцы опережают предстоящего соперника на три балла и имеет одну игру в запасе.

    Сейчас у «ирисок» 5-матчевая безвыигрышная серия в рамках Премьер-лиги, где они два раза проиграли и три встречи свели вничью. В своем прошлом матче они на домашнем поле разошлись миром с «Тоттенхэмом», сыграв 2:2.

  • Трест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток
  • Все подробности бесславной кончины нового европейского футбольного турнира
  • Вчера

    • Так как ни одну из команд не устроит ничья, то от данного поединка ждем атакующего футбола с забитыми мячами.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.55.

    «Реймс» — «Марсель»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур

    За пять туров до финиша первенства «Реймс» в турнирной таблице находится на 11 строчке. Вылет клубу уже не грозит, однако и выше девятой позиции он не поднимется.

    В данный момент у «красно-белых» 9-матчевая беспроигрышная серия, но в этот период они смогли победить всего лишь дважды. В прошлом туре «Реймс» на домашнем поле сыграл вничью с «Мецом» со счетом 0:0.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    «Марсель» за пять туров до конца чемпионата идет шестым в турнирной таблице Лиги 1, однако четвертой строчке он проигрывает очень много, и может рассчитывать только на пятое место.

    «Провансальцы» за последние шесть встреч первенства по разу проигрывали и играли вничью, а также добились четырех викторий. В своей последней проведенной игре они в родных стенах одолели «Лорьян» со счетом 3:2.

    Большинство матчей с участием «Реймса» не приносят большого количества забитых мячей. Скорее всего, и эта встреча не станет исключением.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.37.

    «Аугсбург» — «Кельн»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 31-й тур

    «Аугсбург» за четыре тура до конца чемпионата находится на 11 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея запас перед зоной вылета в семь очков, что почти гарантирует команде сохранение прописки в элите.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти предыдущих поединках первенства «фуггеры» трижды проигрывали на выезде, а на дома одолели «Хоффенхайм» (2:1) и сыграли вничью с «Арминией» (0:0). В прошлом поединке они в гостях уступили «Айнтрахту» со счетом 0:2.

    «Кельну» еще предстоит отстаивать свое место в Бундеслиги. Сейчас коллектив в турнирной таблице Бундеслиги занимает только 17 место, уступая спасительной 15 строке четыре балла.

    В своей последней игре чемпионата «козлы» на домашнем поле сенсационно переиграли «РБ Лейпциг» со счетом 2:1, прервав серию из девяти встреч без викторий, семь из которых были проиграны.

    «Кельну» вполне по сила не проиграть на поле уже утратившего турнирную мотивацию «Аугсбурга».

    Ставка: Х2 за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Рамос — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бенчич — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кудерметова — Канепи
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Надаль — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Касымпаша — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Атлетико — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Портимоненсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гранада — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021
    Экспресс дня 23 апреля: прогноз, ставка (3.07), статистика, коэффициенты матча 23.04.2021. Экспресс. Голевой матч в Лондоне и неуступчивый «Реймс»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры